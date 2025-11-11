Μενού

Θα μπορούσε ο Μέσι να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα;

Ο Αργεντίνος σούπερ σταρ άναψε «φωτιές» με την επιστροφή του στο «Καμπ Νόου».

Reader symbol
Newsroom
Lionel Messi
AP Photos
  • Α-
  • Α+

Χαμός έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στις τάξεις των φιλάθλων της Μπαρτσελόνα, αλλά και ολόκληρου του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Αιτία, η «επιστροφή» του Λιονέλ Μέσι στο γήπεδο όπου μεγαλούργησε, το «Καμπ Νόου».

Ο Αργεντίνος μάγος με ένα ποστ κόντεψε να... ρίξει το Instagram, καθώς επισκέφτηκε το υπό ανακατασκευή θρυλικό γήπεδο της Βαρκελώνης το περασμένο Σάββατο (8/11), αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες, συνοδευόμενες από μια λεζάντα γεμάτη ερωτηματικά.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ