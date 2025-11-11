Θα μπορούσε ο Μέσι να γυρίσει στην Μπαρτσελόνα;

Χαμός έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στις τάξεις των φιλάθλων της Μπαρτσελόνα, αλλά και ολόκληρου του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Αιτία, η «επιστροφή» του Λιονέλ Μέσι στο γήπεδο όπου μεγαλούργησε, το «Καμπ Νόου».
Ο Αργεντίνος μάγος με ένα ποστ κόντεψε να... ρίξει το Instagram, καθώς επισκέφτηκε το υπό ανακατασκευή θρυλικό γήπεδο της Βαρκελώνης το περασμένο Σάββατο (8/11), αναρτώντας τις σχετικές φωτογραφίες, συνοδευόμενες από μια λεζάντα γεμάτη ερωτηματικά.
