Θα προλάβει ο Παναθηναϊκός την 4η θέση; Η απάντηση του υπερυπολογιστή

Οι πιθανότητες που έχει ο Παναθηναϊκός να μπει στα Play Offs για το πρωτάθλημα. Τι απαντά ο υπερυπολογιστής.

Παναθηναϊκός
Στιγμιότυπο από το Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Με την χθεσινή του νίκη επί του Πανσερραϊκού, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει και ένα ματς λιγότερο (σ.σ αυτό με τον ΟΦΗ) έφτασε τους 25 βαθμούς και έπιασε τον Βόλο στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Παραμένει όμως 6 πόντους πίσω από τον Λεβαδειακό που είναι 4ος και πάει από επιτυχία σε επιτυχία.

Ο ρεαλιστικός στόχος για τους «πράσινους» στο πρωτάθλημα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της αυτής της θέσης, προκειμένου να εξασφαλίσουν την συμμετοχή τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη νέα σεζόν και στα Play Offs για τις θέσεις 1-4.

