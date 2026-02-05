Θανάσης Σκουρτόπουλος: Το αποτύπωμά του στην Εθνική Ελλάδας και οι κορυφαίες διακρίσεις του

Ο ελληνικός αθλητισμός και δη το ελληνικό μπάσκετ, θρηνούν για την απώλεια του προπονητή Θανάση Σκουρτόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών μετά από ανακοπή καρδιάς.

Ο κόουτς Σκουρτόπουλος πέρασε από τους πάγκους πολλών ομάδων στην καριέρα του, ωστόσο «σταθμός» σε αυτήν, στάθηκε η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής Ελλάδος το 2018.

Είχε προηγηθεί η θητεία του στον πάγκο της «γαλανόλευκης» ως βοηθός προπονητή του Φώτη Κατσικάρη και μετέπειτα, του Κώστα Μίσσα από το 2014 έως το 2017.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος οδήγησε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο Παγκόσμιο Κύπελλο (Mundobasket) της Κίνας το 2019 όπου κατέλαβε την 11η θέση. Κατά το διάστημα της παρουσίας του στον πάγκο της Εθνικής, σε μία μεταβατική περίοδο για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, η ομάδα υπό τις οδηγίες Σκουρτόπουλου, σημείωσε 18 νίκες και 5 ήττες μέχρι το 2022 όταν και αποχώρησε από την τεχνική ηγεσία.

Ποιος ήταν ο Θανάσης Σκουρτόπουλος - Οι διακρίσεις

Γεννημένος στις 23 Μαΐου 1965 στην Αθήνα, ο Θανάσης Σκουρτόπουλος είχε παίξει για πολλά χρόνια στον Γ.Σ. Δαφνίου, αλλά και σε ΑΕΚ και Παγκράτι.

Διετέλεσε μέλος όλων των μικρών εθνικών ομάδων και ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στον Γ.Σ. Δαφνίου, οπού την οδήγησε στις εθνικές κατηγορίες για πρώτη φορά στην ιστορία της. Συνέχισε στον Α.Ο. Αιγάλεω και έπειτα στον Όμιλο Φιλάθλων Ηρακλείου.

Το 2000 ανέλαβε θέση στο τεχνικό επιτελείο της ΑΕΚ, σαν βοηθός του Ντούσαν Ίβκοβιτς και μετά του Ντράγκαν Σάκοτα και του Φώτη Κατσικάρη. Με την Ένωση κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος το 2001 και το Πρωτάθλημα Ελλάδας το 2002.

Το 2005 ανέλαβε βοηθός του Αργύρη Πεδουλάκη στον Πανελλήνιο. Την επόμενη χρονιά, πήρε τα ηνία του Α.Ο. Αιγάλεω οδηγώντας τον για πρώτη φορά στην μεγάλη κατηγορία και έμεινε μέχρι το 2009.

Το 2009-2010 μεταπήδησε στον Γ.Σ. Περιστερίου, ενώ το 2011-2012 στον Πανελλήνιο που έφτασε μέχρι τους 16 του EuroCup. Το 2012 ήταν στην Α.Ε. Ίκαρος Καλλιθέας και το 2012-2013 στον Πανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης, ενώ την επόμενη χρονιά μετακόμισε στην Κύπρο και τον Γ.Σ. Κεραυνό Στροβόλου.

Από το 2014 έως το 2016 ήταν στην ομάδα Α.Γ.Ο. Ρεθύμνου - Ρέθυμνο Cretan Kings, ενώ από τον Φεβρουάριο 2017 στον Απόλλωνα Πατρών. Τη σεζόν 2017–2018 ανέλαβε τον Γ.Σ.Λ. Φάρος.

Στη συνέχεια εργάστηκε στην Αστόρια Μπίντγκοστς στην Πολωνία, στην Εθνική Κατάρ και, από τον Ιούλιο του 2025, βρισκόταν στον πάγκο της πρωταθλήτριας Μογγολίας, Χάσιν Χουλεγούντ.

Το «αντίο» της Ένωσης

Η ΚΑΕ ΑΕΚ είπε αντίο στον Θανάση Σκουρτόπουλο με μία συγκινητική ανακοίνωση:

«Συγκλονισμένη η οικογένεια της «Βασίλισσας» αποχαιρετά ένα επίλεκτο μέλος της.

Ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, πρώην αθλητής μας επί σειρά ετών και πρώην προπονητής μας (ως συνεργάτης του Κόουτς Σάκοτα, αλλά και των Ντούσαν Ίβκοβιτς, Φώτη Κατσικάρη) «έφυγε» από τη ζωή από καρδιακή προσβολή, σε ηλικία 60 ετών.

Και πώς να εξηγήσεις τώρα τα αδιανόητα;

Ο Θανάσης με την ΑΕΚ πανηγύρισε ως μέλος του τεχνικού επιτελείου το πρωτάθλημα Ελλάδος του 2002 και το Κύπελλο Ελλάδος του 2001.

Υπήρξε αθλητής της ΑΕΚ από το 1982 έως το 1991.

Σε επίπεδο εθνικών ομάδων, από το 2014 έως το 2017 διετέλεσε βοηθός προπονητή της Εθνικής Ελλάδος, ενώ το 2018 ανέλαβε καθήκοντα ως πρώτος. Υπό την καθοδήγησή του το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προκρίθηκε στο Μουντομπάσκετ του 2019, ενώ αποχώρησε από τη θέση αυτή το 2022 έχοντας ως απολογισμό 18 νίκες και 5 ήττες.

Η ΑΕΚ BC και ο κ. Μάκης Αγγελόπουλος εκφράζουν την θλίψη τους, συμμετέχουν στο πανελλήνιο πένθος για τον αδόκητο χαμό του και αποστέλλουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τους οικείους του.

Καλό Ταξίδι στο Αιώνιο Φως, Θανάση.»

