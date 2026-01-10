«Θες να πάρουμε δύο-τρεις ακόμα;»: Ο Μπαρτζώκας είπε το δικό του «ευχαριστώ»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν για τη Euroleague, αφού βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και εκμεταλλεύτηκε την έδρα του.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για τις μεταγραφές και αφού πρώτα αστειευόμενος απάντησε: «Να πάρουμε 2-3 ακόμα;» στη συνέχεια σχολίασε την κίνηση του Ταϊρίκ Τζόουνς.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Ανατροπή στη Φοινικούντα: Ποιον δείχνει η ανακρίτρια ως φυσικό αυτουργό
- Χρονοταξιδιώτης με κινητό; Στη «Μεγάλη Χίμαιρα» συνέβη κάτι περίεργο
- Κόλαφος Μάνεση για κηδεία Παπαδάκη: «Είδα να συνωστίζονται σε κάμερες διάφοροι που δεν τον σεβάστηκαν»
- Ο μεγάλος Έλληνας που «μάθαμε» από τον Σμαραγδή: Στην πραγματικότητα, ο Ιωάννης Βαρβάκης ήταν ένα διαβόητο γεράκι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.