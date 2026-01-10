«Θες να πάρουμε δύο-τρεις ακόμα;»: Ο Μπαρτζώκας είπε το δικό του «ευχαριστώ»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπάγερν για τη Euroleague, αφού βελτιώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο και εκμεταλλεύτηκε την έδρα του.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου ο Γιώργος Μπαρτζώκας ρωτήθηκε για τις μεταγραφές και αφού πρώτα αστειευόμενος απάντησε: «Να πάρουμε 2-3 ακόμα;» στη συνέχεια σχολίασε την κίνηση του Ταϊρίκ Τζόουνς.

