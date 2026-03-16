Θεσσαλονίκη: 14 ταυτοποιήσεις και 8 συλλήψεις για τη στοχοποίηση δημοσιογράφων στην Τούμπα

Την ταυτοποίηση 14 ατόμων για εμπλοκή σε λεκτική επίθεση εναντίον δημοσιογράφων οι οποίοι κάλυπταν τον ποδοσφαιρικό αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδειακό στο γήπεδο της Τούμπας, για την 25η αγωνιστική της Super League, ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ. Έπειτα από αστυνομικές αναζητήσεις συνελήφθησαν οκτώ εξ αυτών κι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας Εισαγγελικής Αρχής.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα εμπλεκόμενα άτομα είναι ηλικίας από 22 έως 45 ετών, ενώ εις βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράνομη βία και παράβαση του αθλητικού νόμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, πριν από την έναρξη του αγώνα κινήθηκαν προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και επιτέθηκαν φραστικά σε δημοσιογράφους από τους οποίους ζήτησαν να απομακρυνθούν. Κάποιοι δε, κατά την ίδια ανακοίνωση, είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Η ταυτοποίησή τους κατέστη εφικτή ύστερα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας, υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.