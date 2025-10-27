Θλιβερή μέρα για το ποδόσφαιρο: Πατέρας έπαθε έμφραγμα ενώ έσωζε τον γιο του από επεισόδια

Ένα περιστατικό παρά λίγο τραγικό, πέρα από τραγικά γνώριμο για το ελληνικό ποδόσφαιρο σημειώθηκε σε αγώνα της Β' ΕΠΣ Αχαΐας, όταν ένας πατέρας υπέστη έμφραγμα, προσπαθώντας να απομακρύνει τον γιο του από οπαδικά επεισόδια.
Όπως μεταφέρει το patragoal, το επεισόδιο έλαβε χώρα στο γήπεδο «Κ. Ζάρρας», ενώ ο άντρας βρισκόταν στο κυλικείο με το παιδί. Όταν τα επεισόδια που ξεκίνησαν ανάμεσα σε οπαδούς εντάθηκαν, πήρε αγκαλιά τον μικρό για να τον απομακρύνει.
Λογικά όμως, από την ένταση που βίωσε, άρχισε να νιώθει έντονη δυσφορία, που αποδείχθηκε πρόδρομη εμφράγματος, με τον άντρα να μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».
Εκτός κινδύνου ο πατέρας
Εκεί οι γιατροί προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και σχεδιάζουν στεφανιογραφία και αγγειοπλαστική. Η κατάσταση του χαρακτηρίζεται σταθερή, αλλά παραμένει υπό παρακολούθηση.
Σημειώνεται πως οι διαιτητές αποφάσισαν την οριστική διακοπή της αναμέτρησης.
