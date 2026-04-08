Θλίψη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: Πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς

Ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Ο Σέρβος προπονητής αντιμετώπιζε εδώ και καιρό προβλήματα με την υγεία του.

Θλίψη στον χώρο του μπάσκετ και του αθλητισμού, καθώς πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς σε ηλικία 67 ετών.

Ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους προπονητές στη Σερβία και το Μαυροβούνιο και πέθανε μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση νεφρού το 2025 στη Λευκορωσία και αντιμετώπιζε προβλήματα με τα νεφρά του.

Ο θρυλικός προπονητής της Παρτίζαν εισήχθη στο νοσοκομείο τον Μάρτιο του 2026, επειδή η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Είχε επίσης καρδιακά και πνευμονικά προβλήματα. Πέθανε σήμερα, Τετάρτη (08/09) στο Βελιγράδι.

