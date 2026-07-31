Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Φράνκο Μπαρέζι

Θλίψη στον παγκόσμιο αθλητισμό προκαλεί η είδηση του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζι σε ηλικία 66 ετών, του θρυλικού αμυντικού και αρχηγού της Μίλαν.
Ο πρώην σπουδαίος ποδοσφαιριστής της Μίλαν έπασχε από ογκολογική πνευμονοπάθεια. Βρισκόταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση για αρκετές ημέρες και το σώμα του τελικά υπέκυψε.
«Ολόκληρη η ιστορία της Μίλαν είναι γεμάτη δάκρυα μετά τον θάνατο του Φράνκο Μπαρέζι. Το παράδειγμα και η ακεραιότητά του θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του συλλόγου, όπως και η εμβληματική του φανέλα με τον αριθμό 6. Τα συλλυπητήρια που εξέφρασε η Μίλαν στην οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή συμμερίζονται όλοι οι Ροσονέρο, οι οποίοι αισθάνονται αυτή την απώλεια ως δική τους», δήλωσε η Μίλαν.
- Η τραγική ιστορία του Ανέστου Δελιά του μοναδικού μεγάλου ρεμπέτη που πέθανε από ηρωίνη
- Ο απίθανος ανασχηματισμός, ο υπουργός που δεν θα πάει διακοπές και η επίθεση στη Δόμνα
- Ζέτα Μακρυπούλια: «Έβαλα τον εαυτό μου σε αδράνεια για πολλά χρόνια - Μου αρέσει να είμαι μόνη»
- Τούνη: «Παραλίγο να χάσω το μάτι μου στη Μύκονο» - Το μπλέξιμο με τους μπράβους του ΜακΚόναχι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.