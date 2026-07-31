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Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Φράνκο Μπαρέζι

Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο Φράνκο Μπαρέζι, θρυλική φιγούρα του ιταλικού αλλά και παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

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Franco Baresi
Φράνκο Μπαρέζι | FabrizioRomano@Χ
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Θλίψη στον παγκόσμιο αθλητισμό προκαλεί η είδηση του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζι σε ηλικία 66 ετών, του θρυλικού αμυντικού και αρχηγού της Μίλαν. 

Ο πρώην σπουδαίος ποδοσφαιριστής της Μίλαν έπασχε από ογκολογική πνευμονοπάθεια. Βρισκόταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση για αρκετές ημέρες και το σώμα του τελικά υπέκυψε.

«Ολόκληρη η ιστορία της Μίλαν είναι γεμάτη δάκρυα μετά τον θάνατο του Φράνκο Μπαρέζι. Το παράδειγμα και η ακεραιότητά του θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του συλλόγου, όπως και η εμβληματική του φανέλα με τον αριθμό 6. Τα συλλυπητήρια που εξέφρασε η Μίλαν στην οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή συμμερίζονται όλοι οι Ροσονέρο, οι οποίοι αισθάνονται αυτή την απώλεια ως δική τους», δήλωσε η Μίλαν.

 

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