Θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Φράνκο Μπαρέζι

Θλίψη στον παγκόσμιο αθλητισμό προκαλεί η είδηση του θανάτου του Φράνκο Μπαρέζι σε ηλικία 66 ετών, του θρυλικού αμυντικού και αρχηγού της Μίλαν.

Ο πρώην σπουδαίος ποδοσφαιριστής της Μίλαν έπασχε από ογκολογική πνευμονοπάθεια. Βρισκόταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση για αρκετές ημέρες και το σώμα του τελικά υπέκυψε.

Sad news from Italy as Franco Baresi has passed away this morning at 66 years old.



An absolute legend of the game with AC Milan and Italy, marking an era for different generations.



Thoughts and prayers with the family and the friends.



Rest in peace, Franco. ❤️🕊️ pic.twitter.com/50UdFEV6II — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 31, 2026

«Ολόκληρη η ιστορία της Μίλαν είναι γεμάτη δάκρυα μετά τον θάνατο του Φράνκο Μπαρέζι. Το παράδειγμα και η ακεραιότητά του θα παραμείνουν για πάντα χαραγμένα στο DNA του συλλόγου, όπως και η εμβληματική του φανέλα με τον αριθμό 6. Τα συλλυπητήρια που εξέφρασε η Μίλαν στην οικογένεια του Φράνκο Μπαρέζι σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή συμμερίζονται όλοι οι Ροσονέρο, οι οποίοι αισθάνονται αυτή την απώλεια ως δική τους», δήλωσε η Μίλαν.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026