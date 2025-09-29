Θρήνος για τον Λιούις Χάμιλτον: «Έφυγε» από τη ζωή ο σκύλος του

Με μία συγκινητική ανάρτηση, γεμάτη φωτογραφίες και αναμνήσεις, ο αστέρας της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, ανακοίνωσε μέσω Instagram πως «έχασε τον καλύτερό του φίλο», καθώς θανάτωσαν τον σκύλο του Ρόσκο.

Ο αστέρας της Ferrari, Λιούις Χάμιλτον, έγραψε μεταξύ άλλων ότι πήρε την οδυνηρή απόφαση να θανατώσει τον αγαπημένο του σκύλο, αφού ο Ρόσκο βρισκόταν σε μηχανική υποστήριξη για τέσσερις ημέρες.

Το αγγλικό μπουλντογκάκι, που ήταν ο καλύτερος φίλος του επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα, αφού προσβλήθηκε από πνευμονία.

Λιούις Χάμιλτον: Η ανάρτηση στο Instagram για τον σκύλο του

«Μετά από τέσσερις ημέρες σε μηχανική υποστήριξη, παλεύοντας με κάθε ίχνος δύναμης που είχε, έπρεπε να πάρω την πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου και να αποχαιρετήσω τον Roscoe. Δεν σταμάτησε ποτέ να παλεύει, μέχρι το τέλος. Νιώθω τόσο ευγνώμων και τιμή, που μοιράστηκα τη ζωή μου με μια τόσο όμορφη ψυχή, έναν άγγελο και έναν αληθινό φίλο.

Το να φέρω τον Roscoe στη ζωή μου ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ και θα θυμάμαι για πάντα τις αναμνήσεις που δημιουργήσαμε μαζί. Αν και έχασα τον Coco, δεν είχα ποτέ να αντιμετωπίσω την ευθανασία ενός σκύλου, αν και ξέρω ότι η μαμά μου και πολλοί στενοί φίλοι μου το έχουν κάνει. Είναι μια από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες και νιώθω μια βαθιά σύνδεση με όλους όσοι έχουν βιώσει την απώλεια ενός αγαπημένου κατοικίδιου. Αν και ήταν πολύ δύσκολο, το να τον έχω ήταν ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια της ζωής μου, να αγαπώ τόσο βαθιά και να αγαπιέμαι σε αντάλλαγμα.

Σας ευχαριστώ όλους για την αγάπη και την υποστήριξη που δείξατε στον Roscoe όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν πολύ ξεχωριστό να το δω και να το νιώσω.

Πέθανε το βράδυ της Κυριακής, 28 Σεπτεμβρίου, στην αγκαλιά μου».