Θύμαινα: Ο πιο απαιτητικός κολυμβητικός Μαραθώνιος δοκίμασε τα όρια αντοχής των αθλητών

Η ζωή αντιγράφει την Τέχνη και πραγματικά τα όρια αντοχής των συμμετεχόντων αθλητών δοκίμασε ο πιο δύσκολος κολυμβητικός Μαραθώνιος ανοικτής θαλάσσης στον κόσμο- λόγω των νερών και των ρευμάτων- που πραγματοποιείται συνήθως ανά διετία στο μικροσκοπικό νησάκι της Θύμαινας.

Στη διάρκεια του κολυμβητικού Μαραθωνίου που γίνεται μέσα στο Ικάριο πέλαγος και φέτος διεξήχθη για έκτη φορά, οι συμμετέχοντες κολυμβητές ήρθαν αντιμέτωποι με τα υπέρτατα όρια τους, σαν τους ορειβάτες στην ταινία «Όρια αντοχής» (Vertical Limit).

Στη θάλασσα, η δυσκολία έγκειται στο ότι οι συμμετέχοντες κολυμπούν για 17 Km σε δύσκολα νερά, έχοντας πλάι τους στολισμένα με λουλούδια καΐκια, τα οποία τους συντροφεύουν για να τους παράσχουν από νερό έως και ιατρική βοήθεια σε περίπτωση που κάποιος αθλητής εμφανίσει πρόβλημα από την μεγάλη καταπόνηση.

Όραμα δύο ανθρώπων

Ο Κολυμβητικός Μαραθώνιος της Θύμαινας-δηλαδή ο περίπλους του νησιού -υπήρξε προσωπικό όραμα δύο ανθρώπων: Του προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Θύμαινας, Μάνου Μύτικα, ενός ανθρώπου που γνωρίζει τη θάλασσα στο Ικάριο, από την επιφάνεια ως τον μαγικό βυθό της, καθώς από μικρό παιδί βουτούσε σε εκείνα τα νερά και της κολυμβήτριας Αργυρώς Αργυριάδου, που μαζί ξεκίνησαν την ιδέα και την υλοποίηση του θεσμού.

Πρωτιά στους δύσκολους μαραθώνιους η Ελλάδα

Είναι βέβαια γνωστό ότι η πατρίδα μας έχει δύσκολες μαραθώνιες διαδρομές και στην ξηρά και στην θάλασσα: Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας θεωρείται μαζί με της Βοστώνης από τους δυσκολότερους στον κόσμο λόγω των ανηφοριών και ο ημι-μαραθώνιος των Σπετσών (που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αθλητικής διοργάνωσης Spetsathlon) θεωρείται λόγω του ιδιαίτερου ανάγλυφου του νησιού η πιο απαιτητική διαδρομή 22-23 Km.

Ναυτοσύνη, φιλοξενία και αλληλεγγύη, οι αξίες του Αγώνα

Η περίπτωση του κολυμβητικού Μαραθωνίου της Θύμαινας αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την φράση «μικροί τόποι, μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλες ιδέες», καθώς ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα που δοκιμάζει σε οριακό σημείο τους συμμετέχοντες αθλητές, υλοποιείται όχι σε ένα πολυδιαφημισμένο τουριστικό προορισμό της πατρίδας μας αλλά σε ένα μικρό νησάκι ακριτικό, το οποίο έχει μείνει ανέγγιχτο από τον χρόνο και προσφέρει στον επισκέπτη εικόνες από μια άλλη Ελλάδα του 1950 –τις οποίες βλέπουμε πλέον μόνο σε καρτ ποστάλ ή στις αγαπημένες μας ελληνικές ταινίες. Στον φετινό γύρο της Θύμαινας κολύμπησαν 17 αθλητές και αθλήτριες δοκιμάζοντας τις δυνάμεις τους σε μια απαιτητική διαδρομή 17 χιλιομέτρων γύρω από το νησί, συνοδευόμενοι από καΐκια, διασώστες και εθελοντές, μέσα σε μια ατμόσφαιρα ασφάλειας, συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Συμμετείχε επίσης μια ξεχωριστή βάρκα με τους Legends του θεσμού, τους κολυμβητές που έχουν σημαδέψει με την παρουσία τους την πορεία του αγώνα και έχουν τις περισσότερες συμμετοχές μέχρι σήμερα. Οι Legends κολύμπησαν όλοι μαζί, εκτός συναγωνισμού, παραχωρώντας τις θέσεις τους σε νέους αθλητές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους να ζήσουν για πρώτη φορά τη μοναδική εμπειρία του Γύρου της Θύμαινας.

Δύο άνδρες και δύο γυναίκες μοιράστηκαν τις 4 πρώτες θέσεις με τον Γιώργο Παπαδόπουλο να παίρνει το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 4 ώρες και 25 λεπτά και να ακολουθούν ο Πάνος Μπαντουβάνης (με 4ω και 30λ), η Πάττυ Στογιαννίδου (με 4ω και 40λ) και η Μαρία Κατσικάρη (με 5ω και 35λ).

Όπως επισημαίνει ο Μάνος Μύτικας: «Η Θύμαινα απέδειξε ξανά πως η καρδιά ενός τόπου δεν μετριέται σε μέγεθος, αλλά σε ψυχή. Οι καπετάνιοι με τα καΐκια τους έγιναν φύλακες των αθλητών, οι εθελοντές η αθέατη δύναμη πίσω από κάθε λεπτομέρεια και οι κάτοικοι οι ζεστοί οικοδεσπότες που μετέτρεψαν τον αγώνα σε γιορτή.

Ο Γύρος της Θύμαινας δεν είναι απλώς αθλητισμός, είναι πολιτισμός. Είναι η απόδειξη ότι με συνεργασία, αλληλεγγύη και πίστη μπορούμε να ξεπεράσουμε κάθε όριο. Για τους ανθρώπους στο νησί είναι ένας σπόρος πολιτισμού που θέλουμε να αφήσουμε πίσω, για τη νέα γενιά να δημιουργεί και να κρατά ζωντανές τις αξίες της ναυτοσύνης, της φιλοξενίας και της αλληλεγγύης, όταν εμείς δεν θα είμαστε πια εδώ».

Άριστος χειρισμός απρόοπτου περιστατικού

Στον 6ο κολυμβητικό μαραθώνιο ένας αθλητής που με την σύζυγό του είχαν συμμετάσχει ξανά στον προηγούμενο περίπλου (του 2023) βούτηξε στο νερό στις 8.00 το πρωί (την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα, 30/8/2025) και μετά από αρκετές ώρες κολύμπι εγκατέλειψε τον αγώνα περίπου στο τελευταίο χιλιόμετρο, καθώς παρουσίασε αδιαθεσία.

Οι διοργανωτές του αγώνα βρέθηκαν αμέσως δίπλα του -όπως ο ίδιος ανέφερε στην ευχαριστήρια ανάρτησή του- και τον μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας Φούρνων, όπου του δόθηκαν όλες οι πρώτες βοήθειες. Επειδή η κατάσταση του κρίθηκε σοβαρή, σκάφος του Λιμενικού τον μετέφεραν στη Σάμο, από όπου παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ Σάμου και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείου της Σάμου για 2ήμερη νοσηλεία.

Μαζί με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, ο αθλητής είχε την στήριξη των Αυτοδυτών Σάμου που παρέμειναν στο πλάι του στη νοσηλεία του.

Τιμητική βράβευση για συμμετέχοντες και καπεταναίους

Στο πλαίσιο του Γύρου της Θύμαινας που ολοκληρώθηκε με επιτυχία –και με εξαιρετικό χειρισμό του απρόοπτου συμβάντος-ακολούθησαν οι απονομές των μεταλλίων και το τοπικό γλέντι.

Τιμήθηκαν οι αθλητές για τις επιδόσεις τους, οι συνοδοί για τη στήριξή τους και οι καπετάνιοι για την αδιάκοπη παρουσία τους δίπλα στους κολυμβητές. Τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν σε 3 συμμετέχοντες.

Καταρχάς στην αθλήτρια Πάττυ Στογιαννίδου, που λίγες ημέρες πριν τον Μαραθώνιο της Θύμαινας πραγματοποίησε τον σπουδαίο άθλο της διάσχισης του Στενού της Μάγχης.

Επίσης, στον κολυμβητή Δημήτρη Αργυρόπουλο, που για 4η φορά ολοκλήρωσε τον Γύρο της Θύμαινας και ως αθλητής ΑμεΑ, επιβεβαιώνει πως η θέληση δεν γνωρίζει όρια και πως η θάλασσα χωράει τους πάντες, αλλά και στον γηραιότερο καπετάνιο του θεσμού, Γιάννη Μύτικα, που με την αδιάκοπη παρουσία του στον Μαραθώνιο, τη ναυτοσύνη του και τη βαθιά αγάπη του για τη θάλασσα, αποτελεί ζωντανό σύμβολο της παράδοσης της Θύμαινας.

Ο αγώνας διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Θύμαινας και τον Δήμο Φούρνων Κορσεών με την πολύτιμη συμβολή των χορηγών DUROSTICK και Το Μελτέμι του Μυτικα και την υποστήριξη του Δημάρχου των Φούρνων Κορσεών, Δημήτρη Καρύδη, της Αργυρώς Αργυριάδου, του Λιμενικού Σταθμού Φούρνων και του Συλλόγου Αυτοδυτών Σάμου.

Στις επάλξεις για την προστασία της υγείας των κολυμβητών ήταν ο αγροτικός γιατρός της Θύμαινας Νεκτάριος Τσάκαλος, ενώ οι φωτογράφοι Ben Kostas Georgopoulos και Τάσος Αλεβίζος κάλυψαν του αγώνα, με τον Νίκο Μανώλη να προσθέτει τα εναέρια πλάνα με drone.