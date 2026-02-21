Θυμάσαι το χειρότερο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός; Έπαιζαν Γκάλης, Έντι Τζόνσον, Πάσπαλι και Βολκόφ

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός έχουν... ξεχάσει πόσες φορές έχουν παίξει τις τελευταίες τρεις δεκαετίες σε όλες τις διοργανώσεις. Το βράδυ του Σάββατου (21/2) θα βρεθούν αντίπαλοι για μία ακόμη φορά σε έναν τελικό Κυπέλλου, όμως εμείς στη συνέχεια θα θυμηθούμε έναν άλλον αγώνα τους για την ίδια διοργάνωση, που όσοι τον είδαν ίσως θα θέλουν να τον ξεχάσουν!

Το ίδιο το παιχνίδι ήταν απλώς η κατάληξη μιας περιόδου έντονης πόλωσης ανάμεσα στις δύο ομάδες που εκείνη την περίοδο είχαν κάνει τεράστιες μεταγραφές ενώ προέρχονταν και από την πρώτη τους συνάντηση σε φάιναλ φορ, κυπέλλου Πρωταθλητριών.

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Ένταση πολλές μέρες πριν από το παιχνίδι

Είναι Σεπτέμβρης του 1994 και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός πρόκειται να συναντηθούν στην πρώτη φάση του Κυπέλλου σε νοκ άουτ αναμέτρηση. Ο Ολυμπιακός κουβαλά ποινή τιμωρίας της έδρας του και μέχρι τελευταία στιγμή είναι άγνωστο το που θα γίνει το παιχνίδι. Εν τέλει η ομοσπονδία το ορίζει στο «κλουβί» του Σπόρτιγκ, όπου θα υπάρχουν φυσικά οπαδοί και από τις δύο ομάδες. Άλλες εποχές τότε...

Δημοσίευμα της εποχής (Αθλητική Ηχώ)

Επίσης, τις προηγούμενες ημέρες υπάρχει ένταση αναφορικά με την έκδοση δελτίων αθλητών όπως ο Πετσάρσκι που αγωνίζεται ως Έλληνας. Μάλιστα πριν από την έναρξη του αγώνα και οι δύο ομάδες προχωρούν σε ενστάσεις για αντικανονική συμμετοχή των Πετσάρκσι, Τόμιτς, Τάρλατς και Νάκιτς! Παράλληλα υπάρχουν και τιμωρίες (Οικονόμου, Παπαγιάννης) λόγω μη συμμετοχής στην Εθνική ομάδα.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα, δημιουργείται νέα ένταση καθώς τα αποδυτήρια είναι μικρά με τον φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό να αντιδρά, μέχρι να βρεθεί λύση. Την ίδια στιγμή στα πέταλα οι οπαδοί έχουν περάσει διάφορα... απαγορευμένα σύνεργα.

Δημοσίευμα της εποχής (Ελεύθερος Τύπος)

Δεν έβαζαν... γκολ με τίποτα

Οι ομάδες μπαίνουν για ζέσταμα. Από τη μία ο τυπικά γηπεδούχος Ολυμπιακός έχει στη σύνθεσή του τον Έντι Τζόνσον, τον Σάσα Βολκόφ που έχει αλλάξει στρατόπεδο, τον Τάρλατς, τον Φασούλα, τον Σιγάλα. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός παρατάσσει μια ομάδα με τον Νίκο Γκάλη, τον Ζάρκο Πάσπαλι (επίσης έχει αλλάξει φανέλα το καλοκαίρι), τον Βράνκοβιτς και τον Γιαννάκη. Στους πάγκους ο Γιάννης Ιωαννίδης και ο Κώστας Πολίτης.

Η ένταση των προηγούμενων ημερών μεταφέρεται και στο ίδιο το παιχνίδι. Αυτό που οι εφημερίδες τότε αποκαλούσαν «πάθος», «σκληρές άμυνες», «ψυχή» κτλ σήμερα μεταφράζεται απλώς με ένα... τα έσπασαν.

Το παιχνίδι θα τελειώσει με το παιδικό σκορ 40-42 (!) με τον νικητή Παναθηναϊκό να έχει 17/56 σουτ και τον Ολυμπιακό 16/56. Είναι χαρακτηριστικό πως οι μεγάλοι σουτέρ όπως ο Έντι Τζόνσον και ο Ζάρκο Πάσπαλι έχουν 4/15 και 2/13 εύστοχα σουτ αντίστοιχα!

Το φινάλε του αγώνα βρίσκει τους παίκτες του Παναθηναϊκού να πανηγυρίζουν έξαλα - ο Βράνκοβιτς σκαρφάλωσε στην εξέδρα, ενώ στον Ολυμπιακό ο Ιωαννίδης είναι εξαγριωμένος και το ΤΑΚ (πρόδρομος των ΚΑΕ) να βγάζει ανακοινώσεις.

Ο λάθος λόγος στην ιστορία

Το συγκεκριμένο παιχνίδι θα το θυμόμαστε ως αυτό με το χαμηλότερο σκορ μεταξύ των «αιωνίων», ωστόσο όπως καταλάβαμε λίγες εβδομάδες αργότερα ήταν σημαδιακό για έναν ακόμη λόγο. Ήταν το τελευταίο ντέρμπι του Νίκου Γκάλη καθώς λίγο αργότερα θα ερχόταν σε ρήξη με τον Πολίτη και θα αποχωρούσε από την ενεργό δράση.