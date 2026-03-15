Τι έβαλε το παλικάρι; Ο Γκιουλέρ έκλεψε, εκτέλεσε από τα 60 μέτρα και πέτυχε το γκολ της χρονιάς! (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε με 4-1 της Έλτσε για το ισπανικό πρωτάθλημα όμως την παράσταση έκλεψε (δικαίως) ο Αρντά Γκιουλέρ. Το παιδί-θαύμα της Τουρκίας πέτυχε ένα αδιανόητο γκολ για να διαμορφώσει το τελικό 4-1 και ήδη θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για το βραβείο Puskas.

Στο 89ο λεπτό, ο Τούρκος μεσοεπιθετικός έκλεψε την μπάλα λίγο πιο πάνω από τη δική του περιοχή, είδε τον αντίπαλο πορτιέρε εκτός εστίας και εκτέλεσε από τα σχεδόν 60 μέτρα (!), κρεμώντας τον και πετυχαίνοντας ένα απίθανο τέρμα.

