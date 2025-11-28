Μενού

Τι είπε ο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν: «Πρέπει να προσέξω την υγεία μου»

Στη σχέση με τους παίκτες και το πόσο επηρεάζει την υγεία του η κατάσταση στην Παρτίζαν, στάθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Σέρβων.

Ο προπονητής Ζέλικο Ομπράντοβιτς | Eurokinissi/ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Το σίριαλ με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και την Παρτίζαν συνεχίζεται. Από τη συνάντηση που έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής δεν υπήρξε... λευκός καπνός και άπαντες πλέον περιμένουν το πρωί του Σαββάτου.

Στις 11:00 αναμένεται νέα συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών για να οριστικοποιηθεί η απόφαση και να φανεί αν η Παρτίζαν καταφέρει να τον μεταπείσει, ώστε να πάρει πίσω την παραίτησή του.

