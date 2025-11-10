Τι ισχύει για τον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου στο Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Στο περιθώριο του χθεσινού Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, το οποίο έληξε με νικητές τους «πράσινους» με 2-1, οι φιλοξενούμενοι εξέφρασαν, μεταξύ άλλων, παράπονα και για τον αγωνιστικό χώρο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Από τον «Δικέφαλο» τα είχαν με το πόσο βρεγμένο ήταν το γήπεδο, θεωρώντας πως η κατάστασή του δεν ήταν καλή — κάτι στο οποίο απάντησε, στην εκπομπή των Galacticos, ο Νίκος Αθανασίου.

