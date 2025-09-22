Μενού

Τι ισχύει για τον αποκλεισμό των Ισραηλινών από την UEFA και τι για το ΠΑΟΚ-Μακάμπι

Διαβάστε τι πραγματικά ισχύει με τον ενδεχόμενο αποκλεισμό των ομάδων από το Ισραήλ και τι για το ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Reader symbol
Newsroom
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+

Τις τελευταίες μέρες έχουν φουντώσει οι φωνές περί αποκλεισμού των ομάδων από το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA, ενώ εσχάτως προέκυψαν δημοσιεύματα που ανέφεραν πως για την Τρίτη υπάρχει προγραμματισμένη έκτακτη Εκτελεστική Επιτροπή, όπου θα συζητηθεί το θέμα. Κάτι ωστόσο που δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, η οποία είναι κάπως διαφορετική.

Όντως υπάρχει μία συνάντηση την Τρίτη που αφορά θέματα των ομοσπονδιών, για την οποία δεν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Πόσω μάλλον να γνωστοποιηθεί πως θα τεθεί θέμα ψηφοφορίας για την αναστολή της συμμετοχής των ομάδων από το Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ