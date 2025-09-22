Τι ισχύει για τον αποκλεισμό των Ισραηλινών από την UEFA και τι για το ΠΑΟΚ-Μακάμπι

Τις τελευταίες μέρες έχουν φουντώσει οι φωνές περί αποκλεισμού των ομάδων από το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της UEFA, ενώ εσχάτως προέκυψαν δημοσιεύματα που ανέφεραν πως για την Τρίτη υπάρχει προγραμματισμένη έκτακτη Εκτελεστική Επιτροπή, όπου θα συζητηθεί το θέμα. Κάτι ωστόσο που δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, η οποία είναι κάπως διαφορετική.

Όντως υπάρχει μία συνάντηση την Τρίτη που αφορά θέματα των ομοσπονδιών, για την οποία δεν έχει βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Πόσω μάλλον να γνωστοποιηθεί πως θα τεθεί θέμα ψηφοφορίας για την αναστολή της συμμετοχής των ομάδων από το Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr