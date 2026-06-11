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Τι «τζίρο» θα κάνει το Μουντιάλ: Η διαφήμιση αγγίζει το τετραπλάσιο του ΑΕΠ της Ελλάδας

«Πόσο πάει το μαλλί» για το Μουντιάλ; Τα κόστη, τα αναμενόμενα έσοδα, και ο τζίρος που αναμένεται να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

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Φίλαθλοι στο Μουντιάλ 2022 | Associated Press
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Σε ρυθμούς «Μουντιάλ» κινούνται οι χώρες παγκοσμίως, και σοκάρουν τα νούμερα για το πόσο κόστισε η διοργάνωση αλλά και τα έσοδα που θα έρθουν από αυτήν. 

Φέρεται ότι, 5,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, σύμφωνα με έρευνα, θα παρακολουθήσουν έστω και ένα λεπτό, απόσπασμα από αγώνα, νούμερο που μεταφράζεται ως 7 στους 10 κατοίκους του πλανήτη. 

Την ίδια στιγμή, τα ποσά που τριγυρνούν την διοργάνωση ζαλίζουν. Όπως επισημαίνει ο ΣΚΑΪ, πάνω από ένα τρισεκατομύριο ευρώ κόστισε η διαφήμιση, δηλαδή, όσο τέσσερις φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας.

 

Ο τζίρος που θα κάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο παγκοσμίως, ανέρχεται στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ ενώ  οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν έσοδα περίπου τέσσερα εκατομμύρια. 

Αρκετοί είναι και οι εργαζόμενοι της διοργάνωσης, καθώς το Μουντιάλ καλύπτει 825.000 θέσεις εργασίας και οι αμοιβές θα ξεπεράσουν τα 21 δισεκατομμύρια δολάρια. 

 

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