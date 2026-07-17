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Τι ζητάει από τον πόιντ γκαρντ ο Ομπράντοβιτς και πώς ο Καμπάτσο πληροί τις προδιαγραφές!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναζητά το τελευταίο κομμάτι του παζλ στην περιφέρεια

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Newsroom
καμπατσο
FIBA via Getty Images
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Αν υπάρχει ένας προπονητής που έχει αποδείξει διαχρονικά ότι ο πόιντ γκαρντ είναι η προέκταση του μυαλού του μέσα στο παρκέ, αυτός είναι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Για τον «Ζοτς», που αναζητά το τελευταίο κομμάτι του παζλ ο ιδανικός άσος δεν είναι απαραίτητα εκείνος που θα σκοράρει περισσότερο, αλλά αυτός που θα ελέγξει τον ρυθμό, θα «διαβάσει» σωστά κάθε κατοχή και θα αποτελέσει σημείο αναφοράς και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

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