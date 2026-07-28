Τιτραουί - Ολυμπιακός: Στα 8 εκατ. ευρώ η νέα πρόταση στη Σαρλερουά

Ο Γιασίν Τιτραουί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στο προσκήνιο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής για τον Ολυμπιακό και όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta, οι Πειραιώτες θα κάνουν νέα πρόταση μετά το «όχι» των Βέλγων στα 7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το «sudinfo», οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν νέα κρούση προς τη Σαρλερουά ύψους 8 εκατ. ευρώ συν μπόνους, πλησιάζοντας αρκετά τις απαιτήσεις του κλαμπ που είναι στα 10 εκατ. ευρώ αυτή τη στιγμή.

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