Τιτραουί - Ολυμπιακός: Στα 8 εκατ. ευρώ η νέα πρόταση στη Σαρλερουά

Ο Γιασίν Τιτραουί βρίσκεται στην πρώτη γραμμή στο προσκήνιο για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής για τον Ολυμπιακό και όπως σας ενημέρωσε το Gazzetta, οι Πειραιώτες θα κάνουν νέα πρόταση μετά το «όχι» των Βέλγων στα 7 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με το «sudinfo», οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν νέα κρούση προς τη Σαρλερουά ύψους 8 εκατ. ευρώ συν μπόνους, πλησιάζοντας αρκετά τις απαιτήσεις του κλαμπ που είναι στα 10 εκατ. ευρώ αυτή τη στιγμή.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Στο Reddit ένας Αμερικανός ρωτάει πώς είναι η ζωή στην Πελοπόννησο και στα σχόλια γίνεται πάρτι
- Το θρίλερ του Γιοβάνοβιτς και η ζυγαριά του Βιεϊρίνια: Μαγικές ιστορίες από προετοιμασίες ομάδων
- Έπιασαν λαγοκέφαλο-τέρας στην Κρήτη - Η μεζούρα έδειξε σχεδόν 60 εκατοστά
- Νέα Σμύρνη: Συνελήφθη τράπερ, γιος γνωστού ηθοποιού μετά από καταδίωξη
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.