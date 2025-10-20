Τον απήγαγαν και ζήτησαν λύτρα: Άγρια δολοφονία 18χρονου τερματοφύλακα στην Γκάνα

Άγρια δολοφονία σημειώθηκε στη Γκάνα, με θύμα τον 18χρονο τερματοφύλακα Τσέιχ Τουρέ, ο οποίος έπεσε θύμα απαγωγής.

Το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων της Σενεγάλης, το οποίο επιβεβαίωσε το ατυχές περιστατικό, δήλωσε ότι ο Τουρέ παρασύρθηκε από απατεώνες ανιχνευτές ταλέντων ποδοσφαίρου, οι οποίοι του υποσχέθηκαν δοκιμαστικά σε επαγγελματικό σύλλογο.

Οι δολοφόνοι φέρεται να απήγαγαν τον Τουρέ κατά την άφιξή του στη Γκάνα και ζήτησαν λύτρα από την οικογένειά του.

«Ο νεαρός ποδοσφαιριστής εξαπατήθηκε από απατεώνες που προσποιούνταν ότι ήταν σκάουτερ ποδοσφαίρου», δήλωσε το υπουργείο, όπως αναφέρθηκε από το 3news.com.

«Τον απήγαγαν και ζήτησαν λύτρα από την οικογένειά του. Δυστυχώς, όταν η οικογένεια δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις τους, οι απαγωγείς έβαλαν τέλος στη ζωή του».

Το υπουργείο, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, τόνισε περαιτέρω την ανάγκη για προσοχή, προτρέποντας «τους συλλόγους, τις ακαδημίες, τους προπονητές και τους γονείς να επιδεικνύουν εξαιρετική προσοχή όσον αφορά μη επαληθευμένες προσφορές για δοκιμαστικά ή μεταγραφές στο εξωτερικό».

Οι αρχές τόσο της Γκάνας όσο και της Σενεγάλης συνεργάζονται για να διερευνήσουν το περιστατικό και να παραπέμψουν τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη.

Το τραγικό περιστατικό με τον άτυχο 18χρονο τερματοφύλακα υπογραμμίζει τους κινδύνους της εμπορίας ποδοσφαιριστών και των δόλιων σχεδίων που στοχεύουν νέους Αφρικανούς παίκτες.

Ο θάνατος του Τουρέ προκάλεσε ευρεία θλίψη και οργή, με πολλούς να ζητούν αυξημένη επαγρύπνηση και προστασία για τους νέους αθλητές.