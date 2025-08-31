Τον ξάπλωσε με δεξί κροσέ: Το νοκ-άουτ του Ζαμπίδη στον Τούρκο που του επιτέθηκε πριν τον αγώνα

Ο Μιχάλης Ζαμπίδης έχει χτίσει όλα αυτά τα χρόνια τον δικό του μύθο στην παγκόσμια σκηνή του Kickboxing. Ο Iron Mike κατά τη διάρκεια της καριέρας του πανηγύρισε πάνω από 150 νίκες με δεκάδες από αυτές να έρχονται με νοκ άουτ.

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του και αφού ήδη είχε αρχίσει να «χτίζει» το όνομά του, ο Ζαμπίδης κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον Τούρκο Gurkan Ozkan, στο event «No Respect 2» στη Μελβούρνη. Η αναμέτρησή τους θα μπορούσε να είναι απλώς μία συνάντηση στο ρινγκ, όμως τα πράγματα εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση το Οζκάν, με τον αέρα του φαβορί, έκανε μία απρόκλητη επίθεση στον Ζαμπίδη. Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκρατήθηκε, όμως δεν άφησε να περάσει έτσι η συμπεριφορά του αντιπάλου του.

Η αναμέτρηση είναι πάρει και... εθνικό χαρακτήρα, λόγω της καταγωγής των δύο αθλητών. Πάνω στον ρινγκ ο Τούρκος, ο οποίος ήταν κατά 10 λεπτά αργότερα, θα έπαιρνε την απάντηση του Iron Mike.

Ζαμπίδης: Νοκ άουτ στον 12ο γύρο

Αυτή ήρθε στον 12ο γύρο όταν με ένα ιστορικό δεξί κροσέ πάνω από την άμυνα του αντιπάλου του τον ισοπέδωσε κερδίζοντας με νοκ - άουτ!

Πριν από δύο χρόνια, σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο Ζαμπίδης, είχε πει για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση πως «Όταν βγήκα στο στάδιο είπα πως ότι και σφαίρα αν δεχτώ, πρώτα θα κερδίσω και μετά θα πέσω»!

Οι δύο αθλητές συναντήθηκαν για μία ακόμη φορά, στο «A1 World Combat Cup» επίσης στην Μελβούρνη όταν και σε 3 γύρους επικράτησε με ομόφωνη απόφαση του Τούρκου αντιπάλου του, που μόνο αμελητέος δεν ήταν.

