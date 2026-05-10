Τουρκία: Αυτό που έγινε την τελευταία αγωνιστική δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά του μπάσκετ

Η Καρσίγιακα ήταν η ομάδα που χαμογέλασε στο φινάλε της τουρκικής λίγκας, καθώς παρέμεινε στην πρώτη κατηγορία, μετά από έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων που έμοιαζαν απίθανο να έρθουν και σίγουρα κανείς δεν περίμενε πως θα συμβούν με αυτό τον τρόπο.

Συγκεκριμένα, η Καρσίγιακα ήθελε δική της νίκη απέναντι στην Μπούρσασπορ και παράλληλα ήττα της Πέτκιμσπορ από την Τόφας. Εν τέλει έτσι κι έγινε, με τα αποτελέσματα να έρχονται ακριβώς όπως τα ήθελέ η ομάδα από τη Σμύρνη!

