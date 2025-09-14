Τουρκία - Γερμανία: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η ώρα του νέου πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ έφτασε! Ο μεγάλος τελικός Τουρκία - Γερμανία θα αναδείξει που θα κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και θα ανέβει στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Το μεγάλο παιχνίδι για το χρυσό μετάλλιο, στη Ρίγα, θα διεξαχθεί την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Novasports Start όσο και από την ΕΡΤ1.



