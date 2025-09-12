Τουρκία: Η διαφορά με τον Παναθηναϊκό, το τρομερό ποσοστό και ο παράγοντας Σενγκούν

Η πιο μεγάλη ώρα για την Εθνική στο φετινό EuroBasket είναι τώρα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Τουρκία σε έναν σπουδαίο, από κάθε άποψη ημιτελικό, με φόντο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Με τις δύο ομάδες να «καθαρίζουν» το ταμπλό τους στα νοκ άουτ και να έρχονται με φιλοδοξίες. Η Τουρκία μπορεί να αγχώθηκε λίγο με τη Σουηδία, αλλά κατάφερε να πάρει την πρόκριση και μετέπειτα να επικρατήσει με ανωτερότητα της Πολωνίας. Η Ελλάδα είχε επίσης κυριαρχικό ρόλο στα δύο νοκ άουτ, αφήνοντας έξω Ισραήλ και Λιθουανία.

Πλέον αμφότερες είναι έτοιμες για τη μεγάλη κόντρα, με τον αστερίσκο του Τσέντι Όσμαν, ο οποίος τραυματίστηκε στον προημιτελικό και αυτό μπορεί να λειτουργήσει ανασταλτικά όσον αφορά την απόδοση της Τουρκίας στο παρκέ.

