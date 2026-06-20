Τουρκία - Παραγουάη 0-1: Με δέκα παίκτες κράτησε το προβάδισμα μέχρι τέλους

Τεράστια νίκη για την Παραγουάη. Η ομάδα του Αλφάρο, αν και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο για ένα ημίχρονο, λύγισε με 1-0 την Τουρκία, έφτασε τους τρεις βαθμούς και θα τα παίξει όλα για όλα με την Αυστραλία (τρεις βαθμούς) για την πρόκριση.

Αντίθετα η ομάδα του Μοντέλα θέλει νίκη απέναντι στις ΗΠΑ (έχει προκριθεί) και συνδυασμό αποτελεσμάτων για να ελπίζει, καθώς είναι στο... μηδέν, γράφει το gazzetta.

Τουρκία - Παραγουάη: Έτσι έπαιξαν

Οι Παραγουανοί έπιασαν τους Τούρκους στον ύπνο με τον Γκαλάρσα μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο 24χρονος μέσος της Ατλάντα Γιουνάιτεντ πήρε την πάσα από τον Ενσίσο και με σουτ-οβίδα έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσακίρ, κάνοντας το 1-0 για τη χώρα της Νότιας Αμερικής. Στη συνέχεια, η Τουρκία πήρε τον έλεγχο του αγώνα και προσπάθησε να ισοφαρίσει. Τσαλχάνογλου, Γκιουλέρ και Ακτούρκογλου ήταν οι κύριοι εκφραστές των προσπαθειών του συνόλου του Μοντέλα.

Στο 35', η γειτονική χώρα έχασε μεγάλη ευκαιρία για να φέρει το ματς στα ίσα, όταν η κεφαλιά του Μουλντούρ χτύπησε στο δοκάρι. Στο 45+3 το ματς πήρε άλλη τροπή, αφού η ομάδα του Αλφάρο έμεινε με 10 παίκτες, εξαιτίας της αποβολής του Αλμιρόν. Ο αθλητής της Ατλάντα Γιουνάιτεντ μίλησε κρύβοντας το στόμα του στον Μουλντούρ. Ο διαιτητής μετά από υπόδειξη του VAR, είδε τη φάση στο on-field review και έδειξε την κόκκινη κάρτα στον 32χρονο.

Ήταν η πρώτη φορά στο Μουντιάλ 2026, που παίκτης αποβλήθηκε για τον συγκεκριμένο λόγο. Υπενθυμίζουμε πως είναι ένας εκ των νέων κανονισμών της FIFA. Το 1-0 υπέρ της Παραγουάης και το αριθμητικό μειονέκτημα εις βάρος της, έγραψαν τον... επίλογο του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Τουρκία μπήκε δυνατά για να ισοφαρίσει και η Παραγουάη αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο, όπως και στο πρώτο ημίχρονο. Παρόλα αυτά, η χώρα της Νότιας Αμερικής ήταν αυτή που πλησίασε στο δεύτερο τέρμα. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα, ο Ενσίσο έκανε τρομερή ατομική ενέργεια, όμως το σουτ που επιχείρησε πέρασε εκτός εστίας.

Προϊόντος του χρόνου, ο Μοντέλα έκανε αλλαγές σε τακτικές και πρόσωπα αλλά οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να φανούν απειλητικοί και κάτι τους έλειπε στην τελική απόφαση.

Οι Τούρκοι έχασαν ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν αλλά δεν τα κατάφεραν και το 1-0 ήταν το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Η Παραγουάη ελπίζει, ενώ η Τουρκία θέλει πάση θυσία τη νίκη και συνδυασμό αποτελεσμάτων, με την κατάσταση να μη βρίσκεται στα... πόδια της.