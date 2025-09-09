Τουρκία - Πολωνία 91-77: Η ομάδα του Αταμάν στα ημιτελικά - Περιμένει Ελλάδα ή Λιθουανία

Η Τουρκία είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 μετά την αποψινή (09/09) της νίκη επί της Πολωνίας με 91-77.
Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν περιμένει το νικητή του αγώνα της Εθνικής μας κόντρα στη Λιθουανία (21:00) ώστε να μάθει τον αντίπαλό της για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.
Η Τουρκία επέστρεψε στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά μετά το 2001.
Κορυφαίος για τους νικητές ο Αλπερέν Σενγκούν με το πιο γρήγορο triple-double στην ιστορία των EuroBasket σε μόλις 25 λεπτά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.
Τουρκία-Πολωνία: Το ματς
Όπως μετέδωσε το gazzetta.gr, οι Πολωνοί μπήκαν δυναμικά απέναντι στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να φορτωθούν με τέσσερα ομαδικά φάουλ μέσα σε 3:10 αγώνα! Πάντως οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στα πρώτα λεπτά, με τον Χάζερ να διαμορφώνει το 11-11 στο 6’.
Η Πολωνία ξεκίνησε με 3/6 τρίποντα σε αυτό το διάστημα, ενώ η Τουρκία απάντησε με 4/5 δίποντα. Το πρώτο δεκάλεπτο στην Arena Riga ολοκληρώθηκε στο 19-19, με τους Όσμαν και Σενγκούν να μένουν άποντοι. Από την άλλη πλευρά, ο Τζιέβα έκανε όλη τη δουλειά για την ομάδα του Ίγκορ Μίλιτιτς.
Στη συνέχεια, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξέφυγε σε διψήφια διαφορά 3:18 πριν από την ανάπαυλα (36-26), χάρη σε τρίποντο του Κέναν Σιπάχι και καλάθι του Τσέντι Όσμαν στον αιφνιδιασμό, εκμεταλλευόμενη πλήρως τα οκτώ λάθη των Πολωνών που μεταφράστηκαν σε 15 πόντους.
Χτίζοντας σταθερά το προβάδισμά της, η Τουρκία πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 46-32, με τον Αλπερέν Σενγκούν που έμεινε άποντος στο πρώτο δεκάλεπτο, να ολοκληρώνει το ημίχρονο με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.
Η Τουρκία έχτισε προβάδισμα ασφαλείας, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις πρόκρισης στα ημιτελικά του EuroBasket. Ωστόσο, ο Τσέντι Όσμαν αποχώρησε τραυματίας στα μέσα της τρίτης περιόδου.
Ο Τούρκος φόργουορντ τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι και με τη βοήθεια του σταφ της Τουρκίας πήγε στα αποδυτήρια, πριν επιστρέψει στα μισά της τελευταίας περιόδου.
Η Πολωνία έκανε την ύστατη προσπάθεια μειώνοντας σε 78-70 όμως η Τουρκία επικράτησε με 91-77 και σφράγισε την πρόκριση στα ημιτελικά.
Τα δεκάλεπτα: 19-19, 46-32, 65-50, 91-77
Τα ζευγάρια των προημιτελικών
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
Τουρκία - Πολωνία 91-77
Λιθουανία - Ελλάδα (21:00)
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (17:00, 21:00)
Φινλανδία - Γεωργία 17:00
Γερμανία - Σλοβενία 21:00
EUROBASKET - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
73. Νικητής 69 - Νικητής 70 Novasports Start - ΕΡΤ1
74. Νικητής 71 - Νικητής 72 Novasports Start - ΕΡΤ1
EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
17:00, Μικρός τελικός: Ηττημένος 73 - Ηττημένος 74 Novasports Start - ΕΡΤ1
21:00, Τελικός: Νικητής 73 - Νικητής 74 Novasports Start - ΕΡΤ1
* Οι νικητές από τα ζευγάρια της Τρίτης θα συνθέσουν τον πρώτο ημιτελικό, ενώ στον δεύτερο θα παίξουν οι νικητές από τα ματς της Τετάρτης
