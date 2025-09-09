Τουρκία - Πολωνία 91-77: Η ομάδα του Αταμάν στα ημιτελικά - Περιμένει Ελλάδα ή Λιθουανία

Η Τουρκία είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 μετά την αποψινή (09/09) της νίκη επί της Πολωνίας με 91-77.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν περιμένει το νικητή του αγώνα της Εθνικής μας κόντρα στη Λιθουανία (21:00) ώστε να μάθει τον αντίπαλό της για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η Τουρκία επέστρεψε στα ημιτελικά του EuroBasket για πρώτη φορά μετά το 2001.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Αλπερέν Σενγκούν με το πιο γρήγορο triple-double στην ιστορία των EuroBasket σε μόλις 25 λεπτά, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με 19 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Τουρκία-Πολωνία: Το ματς

Όπως μετέδωσε το gazzetta.gr, οι Πολωνοί μπήκαν δυναμικά απέναντι στην Τουρκία, με αποτέλεσμα να φορτωθούν με τέσσερα ομαδικά φάουλ μέσα σε 3:10 αγώνα! Πάντως οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στα πρώτα λεπτά, με τον Χάζερ να διαμορφώνει το 11-11 στο 6’.

Η Πολωνία ξεκίνησε με 3/6 τρίποντα σε αυτό το διάστημα, ενώ η Τουρκία απάντησε με 4/5 δίποντα. Το πρώτο δεκάλεπτο στην Arena Riga ολοκληρώθηκε στο 19-19, με τους Όσμαν και Σενγκούν να μένουν άποντοι. Από την άλλη πλευρά, ο Τζιέβα έκανε όλη τη δουλειά για την ομάδα του Ίγκορ Μίλιτιτς.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ξέφυγε σε διψήφια διαφορά 3:18 πριν από την ανάπαυλα (36-26), χάρη σε τρίποντο του Κέναν Σιπάχι και καλάθι του Τσέντι Όσμαν στον αιφνιδιασμό, εκμεταλλευόμενη πλήρως τα οκτώ λάθη των Πολωνών που μεταφράστηκαν σε 15 πόντους.

Χτίζοντας σταθερά το προβάδισμά της, η Τουρκία πήγε στα αποδυτήρια μπροστά με 46-32, με τον Αλπερέν Σενγκούν που έμεινε άποντος στο πρώτο δεκάλεπτο, να ολοκληρώνει το ημίχρονο με 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Η Τουρκία έχτισε προβάδισμα ασφαλείας, βάζοντας από νωρίς τις βάσεις πρόκρισης στα ημιτελικά του EuroBasket. Ωστόσο, ο Τσέντι Όσμαν αποχώρησε τραυματίας στα μέσα της τρίτης περιόδου.

Ο Τούρκος φόργουορντ τραυματίστηκε στο αριστερό του πόδι και με τη βοήθεια του σταφ της Τουρκίας πήγε στα αποδυτήρια, πριν επιστρέψει στα μισά της τελευταίας περιόδου.

Η Πολωνία έκανε την ύστατη προσπάθεια μειώνοντας σε 78-70 όμως η Τουρκία επικράτησε με 91-77 και σφράγισε την πρόκριση στα ημιτελικά.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 46-32, 65-50, 91-77

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

Τουρκία - Πολωνία 91-77

Λιθουανία - Ελλάδα (21:00 )

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου (17:00, 21:00)

Φινλανδία - Γεωργία 17:00

Γερμανία - Σλοβενία 21:00

EUROBASKET - ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

73. Νικητής 69 - Νικητής 70 Novasports Start - ΕΡΤ1

74. Νικητής 71 - Νικητής 72 Novasports Start - ΕΡΤ1

EUROBASKET - ΤΕΛΙΚΟΙ

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

17:00, Μικρός τελικός: Ηττημένος 73 - Ηττημένος 74 Novasports Start - ΕΡΤ1

21:00, Τελικός: Νικητής 73 - Νικητής 74 Novasports Start - ΕΡΤ1

* Οι νικητές από τα ζευγάρια της Τρίτης θα συνθέσουν τον πρώτο ημιτελικό, ενώ στον δεύτερο θα παίξουν οι νικητές από τα ματς της Τετάρτης