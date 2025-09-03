Μενού

Τουρκία - Σερβία μπάσκετ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Σερβία εναντίον Τουρκίας σήμερα (03/09) για το Eurobasket 2025. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
Σερβία - Ευρωμπάσκετ
Φάση από αγώνα της Σερβίας στο Ευρωμπάσκετ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/TOMS KALNINS
  • Α-
  • Α+

Η Σερβία κόντρα στην Τουρκία σήμερα (03/09) στην πέμπτη αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Eurobasket 2025 με τζάμπολ στις 21:15 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Start.

Πρόκειται για το ντέρμπι του Α' ομίλου καθώς οι δύο ομάδες έχουν - μέχρι στιγμής - το απόλυτο με τέσσερις νίκες σε τέσσερα παιχνίδια.

Τόσο η ομάδα του κόουτς Αταμάν όσο και οι Σέρβοι του Πέσιτς, έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα του EuroBasket 2025

Η πρώτη φάση του Ευρωμπάσκετ 2025 θα διεξαχθεί σε τέσσερις διαφορετικές χώρες (Κύπρο, Φινλανδία, Πολωνία και Λετονία).

Κάθε όμιλος έχει έξι ομάδες και οι πρώτες τέσσερις προκρίνονται στη νοκ άουτ φάση. 

3 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Α (Ρίγα): Εσθονία – Πορτογαλία, Τσεχία – Λετονία, Τουρκία – Σερβία

Όμιλος Β (Λευκωσία): Μαυροβούνιο – Μεγάλη Βρετανία, Λιθουανία – Σουηδία, Φινλανδία – Γερμανία

4 Σεπτεμβρίου

Όμιλος Γ (Τάμπερε): Βοσνία και Ερζεγοβίνη – Γεωργία, Ιταλία – Κύπρος, Ισπανία – Ελλάδα

Όμιλος Δ (Κατόβιτσε): Γαλλία – Ισλανδία, Ισραήλ – Σλοβενία, Πολωνία – Βέλγιο

Το πρόγραμμα των νοκ άουτ αγώνων

Η νοκ άουτ φάσης θα διεξαχθεί εξ ολοκλήρου στη Ρίγα.

6 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)

Β2 – Α3, Α1 – Β4, Β1 – Α4, Α2 – Β3

7 Σεπτεμβρίου 2025: (φάση των «16»)

Γ1 – Δ4, Δ2 – Γ3, Γ2 – Δ3, Δ1 – Γ4

9 Σεπτεμβρίου 2025: (προημιτελικά)

Νικητής Β2/Α3 – Νικητής Γ1/Δ4, Νικητής Α1/Β4 – Νικητής Δ2/Γ3

10 Σεπτεμβρίου 2025 (προημιτελικά):

Νικητής Β1/Α4 – Νικητής Γ2/Δ3, Νικητής Α2/Β3 – Νικητής Δ1/Γ4

12 Σεπτεμβρίου 2025 (ημιτελικά):

Νικητής προημιτελικού 1 – Νικητής προημιτελικού 2, Νικητής προημιτελικού 3 – Νικητής προημιτελικού 4

14 Σεπτεμβρίου 2025:

Ηττημένος ημιτελικού 1 – Ηττημένος ημιτελικού 2 (Μικρός τελικός)

Νικητής ημιτελικού 1 – Νικητής ημιτελικού 2 (Μεγάλος τελικός)

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ