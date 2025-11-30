Τουρκία: Ξανά χωρίς τον Όσμαν - Tι είπε ο Άταμαν

Η Τουρκία ετοιμάζεται για το δεύτερο παιχνίδι της στο «παράθυρο» των προκριματικών του Mundobasket 2027, όμως θα το κάνει ξανά χωρίς τον Τσέντι Όσμαν.
Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού δεν βρίσκεται στη 12άδα για την αναμέτρηση με την Ελβετία, καθώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον τραυματισμό του. Ο Εργκίν Άταμαν επιβεβαίωσε την απουσία του, εξηγώντας πως ο Όσμαν ταξίδεψε με την αποστολή, αλλά δεν είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί:
