Τουρκία: Ξανά χωρίς τον Όσμαν - Tι είπε ο Άταμαν

Η Τουρκία ετοιμάζεται για το δεύτερο παιχνίδι της στο «παράθυρο» των προκριματικών του Mundobasket 2027, όμως θα το κάνει ξανά χωρίς τον Τσέντι Όσμαν.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού δεν βρίσκεται στη 12άδα για την αναμέτρηση με την Ελβετία, καθώς δεν έχει ξεπεράσει ακόμη τον τραυματισμό του. Ο Εργκίν Άταμαν επιβεβαίωσε την απουσία του, εξηγώντας πως ο Όσμαν ταξίδεψε με την αποστολή, αλλά δεν είναι σε κατάσταση να αγωνιστεί:

