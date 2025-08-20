Μενού

Τουρνουά Ακρόπολις 2025: Οι 10 σίγουροι της Εθνικής και τα τρία φαβορί για τις δύο θέσεις της 12άδας

Η ώρα για το Τουρνουά Ακρόπολις πλησιάζει. Ποιοί είναι οι «σίγουροι» και ποια τα φαβορί για τις υπόλοιπες θέσεις;

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ
Η αυλαία του Τουρνουά Ακρόπολις ανοίγει σήμερα (20/8) στο ΟΑΚΑ, με την Εθνική Ανδρών να δοκιμάζεται απέναντι στη Λετονία ενόψει του EuroBasket 2025.

Στα καλά νέα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως είναι γνωστό εδώ και μέρες, θα είναι κανονικά στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για τα φιλικά ματς έχοντας μπει φουλ σε ρυθμούς προπονήσεων με τη «γαλανόλευκη».

Πέρα από το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο του «Greek Freak» με τη φανέλα με το εθνόσημο που αποτελεί και βαρόμετρο της ελληνικής αποστολής, δείχνει να στενεύει ο... κλοιός γύρω από την τελική 12άδα που θα επιλέξει ο Ομοσπονδιακός τεχνικός με την οποία θα πορευτεί στο ευρωπαϊκό τουρνουά.

Εννιά παίκτες μοιάζουν να αποτελούν «σίγουρες» επιλογές δικαιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τον κόους από τα πρώτα φιλικά τεστ.

