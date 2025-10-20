Μενού

Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός οδηγός πούλμαν που μετέφερε οπαδούς μετά από ενέδρα χούλιγκαν

Νεκρός οδηγός πούλμαν που μετέφερε οπαδούς, μετά από φερόμενη ενέδρα χούλιγκαν στην Ιταλία.

Αστυνομία
Αστυνομία στην Ιταλία | Shutterstock
Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Ιταλία, μετά το νέο περιστατικό οπαδικής βίας που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του οδηγού ενός πούλμαν που μετέφερε φιλάθλους.

Πιο συγκεκριμένα, όλα έγιναν μετά από αγώνα του πρωταθλήματος της Α2 του ιταλικού μπάσκετ ανάμεσα στη Ριέτι και την Πιστόια.

Φίλαθλοι της Πιστόια επέστρεφαν με τα πούλμαν όταν φέρεται να έπεσαν σε ενέδρα αντιπάλων οπαδών, οι οποίοι επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα προς το πούλμαν.

Ένα από αυτά, είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει θανάσιμα τραύματα στον έναν από τους οδηγούς του λεωφορείου.

 

