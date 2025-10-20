Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός οδηγός πούλμαν που μετέφερε οπαδούς μετά από ενέδρα χούλιγκαν

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Ιταλία, μετά το νέο περιστατικό οπαδικής βίας που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του οδηγού ενός πούλμαν που μετέφερε φιλάθλους.

Πιο συγκεκριμένα, όλα έγιναν μετά από αγώνα του πρωταθλήματος της Α2 του ιταλικού μπάσκετ ανάμεσα στη Ριέτι και την Πιστόια.

Φίλαθλοι της Πιστόια επέστρεφαν με τα πούλμαν όταν φέρεται να έπεσαν σε ενέδρα αντιπάλων οπαδών, οι οποίοι επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα προς το πούλμαν.

Ένα από αυτά, είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει θανάσιμα τραύματα στον έναν από τους οδηγούς του λεωφορείου.

🔵 Caccia ai responsabili dell'assalto al bus dei tifosi del #Pistoia #Basket, ieri sulla superstrada Rieti-Terni: morto il secondo autista, colpito da un mattone che ha infranto il vetro del mezzo. Durante il match, vinto dalla squadra ospite, c'erano stati momenti di tensione pic.twitter.com/uWCrpQdy5o — Rai Radio1 (@Radio1Rai) October 20, 2025