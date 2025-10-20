Τραγωδία στην Ιταλία: Νεκρός οδηγός πούλμαν που μετέφερε οπαδούς μετά από ενέδρα χούλιγκαν

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Ιταλία, μετά το νέο περιστατικό οπαδικής βίας που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του οδηγού ενός πούλμαν που μετέφερε φιλάθλους.
Πιο συγκεκριμένα, όλα έγιναν μετά από αγώνα του πρωταθλήματος της Α2 του ιταλικού μπάσκετ ανάμεσα στη Ριέτι και την Πιστόια.
Φίλαθλοι της Πιστόια επέστρεφαν με τα πούλμαν όταν φέρεται να έπεσαν σε ενέδρα αντιπάλων οπαδών, οι οποίοι επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα προς το πούλμαν.
Ένα από αυτά, είχε ως αποτέλεσμα να προκαλέσει θανάσιμα τραύματα στον έναν από τους οδηγούς του λεωφορείου.
- «Γελάνε οι κότες με αυτά που κάνει»: Και τι δεν είπε ο Πέτρος Κωστόπουλος για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου
- Από τα boxes στο Instagram: Γιατί όλοι μιλούν για τη Celia Gabbiani
- Το έγκλημα αιμομιξίας που πάγωσε την Ελλάδα: Ο Τσούτσικος έσωσε την αδερφή του στα Τέμπη και τη στραγγάλισε 15 χρόνια μετά
- «Πες πόσο μ**** είσαι»: 6 διάσημοι τραγουδιστές που «τα έχουν πάρει» από σκηνής με θαμώνα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.