Τράπανι: Έχει ρεκόρ 10-1, οι παίκτες είναι απλήρωτοι και χρέη προπονητή εκτελεί ο αρχηγός

Η ιταλική Τράπανι παρά το γεγονός ότι πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με ρεκόρ 10 νίκες και μία ήττα μόνο στο πρωτάθλημα αποτελώντας μία εκ των κορυφαίων ομάδων στη λίγκα, ζει υπό ένα καθεστώς οικονομικών και αγωνιστικών κυρώσεων που άλλη ομάδα στη θέση της θα είχε οδηγηθεί σε... κατρακύλα.
Η κατάσταση για την σικελική ομάδα είναι σχεδόν... σουρεαλιστική. Ο προπονητής αγνοείται, με απαγόρευση δηλώσεων παικτών και ποινή πέντε βαθμών στον βαθμολογικό πίνακα, η Τράπανι συνεχίζει όχι μόνο να επιβιώνει, αλλά και να κερδίζει.
