Στο τρίτο λεπτό του ματς με τους Πίστονς τραυματίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ωστόσο οι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν με 113-109 του Ντιτρόιτ.
Ο «Greek Freak» έμεινε ελάχιστα στον αγώνα, καθώς στο τρίτο λεπτό έπεσε στο παρκέ χωρίς κάποια επαφή με αντίπαλο, καθώς έδειξε να αντιμετωπίσει πρόβλημα στο δεξί πόδι, πού τον απέτρεψες να συνεχίσει στον αγώνα. Οι ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
- Προαναγγελία νέου κόμματος από τον Τσίπρα - Οι αιχμές, το «ταξίδι» με τους πολίτες και η αυτοοργάνωση
- Live χάρτης δείχνει πώς κινείται η κακοκαιρία Byron: Red Code για 8 Περιφέρειες τις επόμενες ώρες
- «Τσίπρα, προδότη»: Η Ελένη Λουκά εισέβαλε στο Παλλάς - Έπεσε κάτω και ούρλιαζε
- Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική - Προκηρύχθηκε νέα 24ωρη απεργία
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.