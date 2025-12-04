Μενού

Τραυματίας ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η στιγμή που κάθεται στο παρκέ

Στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης με το Ντιτρόιτ τραυματίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Η στιγμή που κάθεται στο παρκέ, πιάνοντας το πόδι του.

Γιάννης Αντετοκούνμπο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τη στιγμή του τραυματισμού | @UnderdogNBA / X
Στο τρίτο λεπτό του ματς με τους Πίστονς τραυματίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ωστόσο οι Μπακς κατάφεραν να επικρατήσουν με 113-109 του Ντιτρόιτ.

Ο «Greek Freak» έμεινε ελάχιστα στον αγώνα, καθώς στο τρίτο λεπτό έπεσε στο παρκέ χωρίς κάποια επαφή με αντίπαλο, καθώς έδειξε να αντιμετωπίσει πρόβλημα στο δεξί πόδι, πού τον απέτρεψες να συνεχίσει στον αγώνα. Οι ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν τη σοβαρότητα του τραυματισμού του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

