Τραυματίστηκε ξανά ο Αντετοκούνμπο: Αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο

Άτυχος στάθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ιντιάνα Πέισερς, καθώς ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε στο γόνατο τον οδήγησε στην αποχώρηση του!

Ο «Greek Freak» ήταν ασταμάτητος, αλλά αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο προς το φινάλε της τρίτης περιόδου, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή έκανε τα πάντα, χωρίς να μπορεί κάποιος από τους Πέισερς να τον σταματήσει.

