Το Τρέξιμο Είναι Υγεία, Είναι Ζωή!

Μηνύματα υγείας, άθλησης και ζωής εστάλησαν κατά τη διάρκεια της ανοιχτής συζήτησης «Τρέξιμο και Υγεία: Συμβουλές σε συστηματικούς και νέους δρομείς» που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 3 Μαρτίου στο ξενοδοχείο «My Way» από τους διοργανωτές του 2ου Ημιμαραθωνίου της Πάτρας, που θα διοργανωθεί στην Πάτρα στις 7 Απριλίου.

Πριν από την έναρξη της ημερίδας χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού του Δήμου Πατρέων, Τάκης Πετρόπουλος, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών, Άννα Μαστοράκου, και ο ιατρός-νεφρολόγος Παναγιώτης Τρίγκας, επιστημονικός υπεύθυνος της μονάδας χρόνιας αιμοκάθαρσης ΤΡΙΓΚΑΣ NEPHROS, ενώ υπήρξε και μαγνητοσκοπημένο μήνυμα από τον Ολυμπιονίκη της άρσης βαρών Πύρρο Δήμα.

Πριν από την έναρξη της συζήτησης παρουσιάστηκε το επίσημο promo trailer του Patras Half Marathon το οποίο και κέρδισε θετικές αντιδράσεις από το κοινό που παρευρέθηκε στην εκδήλωση.

Η συζήτηση χωρίστηκε σε 3 μέρη: τον πρώτο κύκλο με θέματα που άπτονται σε όλους τους νέους δρομείς, στον δεύτερο κύκλο με θέματα πιο εξειδικευμένα και από τον τρίτο κύκλο με απαντήσεις σε ερωτήσεις του κοινού.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Δρ. Γεώργιος Σταυρουλάκης, MD, PhD, FESC, καρδιολόγος, διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών με εξειδίκευση στην Αθλητική καρδιολογία, μιλώντας για τον προαθλητικό έλεγχο και τον τρόπο που η άθληση γενικότερα και το τρέξιμο ειδικότερα ωφελούν τον οργανισμό μας. Στον δεύτερο κύκλο αναφέρθηκε σε σημάδια που μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη κάποιου καρδιακού επεισοδίου και τη σχέση της έντονης άσκησης με την καρδιακή υγεία.

Ο Θεόδωρος Μπέτσος, φυσικοθεραπευτής-ορθοπαιδικός θεραπευτής με χειρισμούς-medical training therapist, αναφέρθηκε στον έλεγχο που θα πρέπει να κάνει κανείς σχετικά με το μυοσκελετικό κομμάτι και τα σημεία του σώματος που έχουν ενδεχομένως τη μεγαλύτερη ευαισθησία, τις αιτίες που προκαλούν τους πιο συχνούς τραυματισμούς και πρότεινε τρόπους πρόληψης.

Ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, συντονιστής Τομέα μεσαίων-μεγάλων Αποστάσεων της Ομοσπονδίας (ΣΕΓΑΣ) έδωσε πρακτικές προπονητικές συμβουλές και αναφέρθηκε στις διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με την ηλικία και τους πρώτους στόχους που μπορεί να βάλει κανείς. Στη συνέχεια μίλησε για τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση, για την αξία του εργομετρικού ελέγχου και έδωσε κάποιες κατευθύνσεις συγκεκριμένα για τον Ημιμαραθώνιο και τον τελευταίο μήνα όσον αφορά στο φορμάρισμα.

Ο Δημήτρης Θεοδωρακάκος, πρωταθλητής Ελλάδας στον αυθεντικό μαραθώνιο και παγκόσμιος κυπελλούχος ορεινού τρεξίματος, καθώς επίσης και πτυχιούχος προπονητής κλασικού αθλητισμού, μίλησε για το πώς μπορεί ένας νέος δρομέα να διατηρήσει τη συνέπεια στις προπονήσεις του και να έχει κίνητρο για να επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση. Πρότεινε προπονήσεις κλειδιά και κομβικά σημεία της προπονητικής περιόδου, συνδυάζοντας βιωματικά και επιστημονικά δεδομένα. Αναφέρθηκε και στη διαχείριση του προαγωνιστικού άγχους.

Η Ειρήνη Μπαμπαρούτση, PhD κλινική διαιτολόγος, αθλητική διατροφολόγος, διδάκτωρ Χαροκοπείου πανεπιστημίου Αθηνών, επιστημονική υπεύθυνη Διαιτολογικού γραφείου «Θερμίδα», διατροφολόγος Εθνικής ομάδας στίβου, επιστημονική συνεργάτιδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Χάντμπολ, έδωσε βασικές διατροφικές κατευθύνσεις και αναφέρθηκε σε λάθη σχετικά με τον έλεγχο του σωματικού βάρους. Στη συνέχεια έδωσε χρήσιμες διατροφικές συμβουλές τόσο για την έντονη προπονητική περίοδο όσο και για την τελευταία εβδομάδα, αλλά και για την απαραίτητη διατροφική υποστήριξη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η εισήγησή της συμπληρώθηκε και με απόσπασμα που παρακολούθησε το κοινό από τη συνέντευξη του Dan Benardot, professor of Practice in the Center for the Study of Human Health at Emory Univercity στον δημοσιογράφο της εφημερίδας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Βαγγέλη Γερογιάννη. Ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο site της Διοργάνωσης (patrashalfmarathon.gr).

Η Σοφία Ρήγα, πρωταθλήτρια Ελλάδας στον κλασικό μαραθώνιο και συμμετέχουσα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο τε Τζανέιρο το 2016, μίλησε για τα βιώματά της σχετικά με τα πρώτα της βήματα στο τρέξιμο, για τη στρατηγική στον αγώνα και την αντιμετώπιση του άγχους και κάποιων απρόβλεπτων καταστάσεων και τη διαχείριση αρνητικών σκέψεων κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Ο κ. Σταυρουλάκης, η κ. Μπαπαρούτση και ο κ. Μπέτσος κλήθηκαν να ανταποκριθούν και σε ερωτήσεις από το παρευρισκόμενο κοινό το οποίο παρακολούθησε με αμείωτο ενδιαφέρον όλες τις εισηγήσεις. Ο διάλογος με το κοινό εμπλούτισε ακόμα περισσότερο την εκδήλωση, προσφέροντας και τη διάσταση της άμεσης επικοινωνίας και της διαδραστικότητας.

Συντονιστής της ημερίδας ήταν ο τεχνικός διευθυντής του Patras Half Marathon και πολυνίκης στο άθλημα του Μαραθωνίου Νίκος Πολιάς.

Παρόντες ήταν δεκάδες φίλοι του κλασικού αθλητισμού, εκπρόσωποι από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, τα σωματεία της περιοχής μας (Ολυμπιάδα, Πέλοπας, Φειδιππίδης, Αρίων, Κούρος, Αθλόραμα, ΓΑΣ Αγρινίου, ΣΔΥΠ) κ.ά.

Κεντρικός χορηγός της ημερίδας ήταν η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Τρίγκας Nephros MON A.E. και υποστηρικτής το My Way Hotel & Events.

Η επιτυχία της ημερίδας ήταν μεγάλη και, πλέον προετοιμασμένοι σωστά δίνουμε ραντεβού την Κυριακή 7 Απριλίου στον 2ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο της Πάτρας.