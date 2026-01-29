Πένθος για τον Γρηγόρη Aρναούτογλου: Πέθανε η μητέρα του

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 Γρηγόρης Αρναούτογλου ο οποίος έχασε τη μητέρα του. Μέσα από μια ανάρτηση από καρδιάς είπε και δημόσια το δικό του «ευχαριστώ» που είχε πει και στην ίδια, ζητώντας της συγγνώμη για όσα δεν κατάφερε.

«Μαμά αυτό ήταν… τέλειωσε, πήγαινε να ξεκουραστείς, ταλαιπωρήθηκες πολύ, δεν μπορούσαμε πια να κάνουμε τίποτα άλλο… Σε ευχαριστώ για όλα… ευτυχώς προλάβαμε και τα είπαμε …βέβαια θα θέλαμε άλλη μια ζωή να μιλάμε αλλά την άλλη φορά που θα ανταμώσουμε θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις μας, στο υπόσχομαι… Εύχομαι να κατάφερα να σου δώσω λίγη χαρά σαν γιος, και συγχώρα με για όσα δεν κατάφερα…

Καλή αντάμωση και όταν ξαναβρεθούμε θέλω να τρέξεις από μακριά και να μου κάνεις αυτή την μοναδική σου αγκαλιά, που έπαιρνε όλα τα προβλήματα και εκείνο το χάδι στο μέτωπο που με το που με ακουμπούσες «έπεφτα» σε όνειρα… όμορφα όνειρα… Αντίο Μαμά καλό ταξίδι…Σε ευχαριστώ για όλα!» έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Σε συνέντευξή του στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολωμού ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε εξομολογηθεί πριν από λίγο καιρό για τους γονείς του:

«Μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, από την υπερβολική λατρεία που είχα στους γονείς μου… γι’ αυτό όταν πήγα στον ψυχίατρο και πήρα φάρμακα ήταν για το πώς θα τελειώσουν οι γονείς μου από τη ζωή μου, στον επηρεασμό τον δικό μου.

Εκεί κόπηκε ο ομφάλιος λώρος που έπιανε και τον πατέρα μου, για να τον κάνω περήφανο, και τη μάνα μου, γιατί τη λάτρευα. Η μάνα μου, με ένα νεύμα της, είχε τη δύναμη να με κάνει να χωρίσω. Κάποια στιγμή ήθελα να βρω και καλά πεθερικά για τους γονείς μου, γιατί ήθελα να είναι καλά, ήθελα τα πεθερικά να κάνουν παρέα με τους γονείς μου. Άκου τώρα τρέλα και παράνοια».