Σήμερα στην Ελλάδα οι δύο τραυματίες από τη Ρουμανία - Με ειδική πτήση οι 7 σοροί των φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Επιστρέφουν σήμερα 29/1 στην Ελλάδα οι δύο τραυματίες του δυστυχήματος στη Ρουμανία, ένας εκ των οποίων είχε ήδη λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ο τρίτος τραυματίας είναι προς το παρόν σε κατάσταση που δεν του επιτρέπεται μετακίνηση και υποβλήθηκε την Πέμπτη σε πολύωρο χειρουργείο.

Με σχετική ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε την Τετάρτη ότι οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα σημειώνοντας ότι αναμένουν την εξέλιξη της υγείας του για την επιστροφή του και πως είναι συνεχώς σε επαφή με τις ρουμανικές Αρχές για λεπτομέρειες.

Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα επιστρέψουν σήμερα στη Θεσσαλονίκη και οι 7 σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ που βρήκαν τραγικό θάνατο στο τροχαίο δυστύχημα.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, φίλοι και συγγενείς, θα συνοδεύσουν τις σορούς μέχρι την Τούμπα, κάνοντας πορεία με μηχανές, για να αποτίσουν με τον δικό τους τρόπο φόρο τιμής.

Αναλυτικά:

«Ανακοίνωση συνδέσμων φίλων ΠΑΟΚ

Μην μπορώντας να πιστέψουμε ακόμα στο τραγικό δυστύχημα με την απώλεια των συνοπαδών μας και προσπαθώντας να μαζέψουμε τα κομμάτια μας ανακοινώνουμε σε όλο το οπαδικό και φίλαθλο κίνημα του ΠΑΟΚ καθώς επίσης και όλο τον απλό κόσμο ότι αύριο το απόγευμα αναμένουμε τον επαναπατρισμό των 7 αδερφών μας με αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας . Δίνουμε ραντεβού λοιπόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί) αποκλειστικά με μηχανάκια για να συνοδεύσουμε τις σωρούς των αδερφών μας έως το γήπεδο της Τούμπας . Για όσους δεν έχουν μηχανές το ραντεβού δίνεται έξω από το πέταλο της θύρα 4 στις (θα ανακοινωθεί αύριο πρωί )ώστε να τους υποδεχθούμε για τελευταία φορά. Καλό παράδεισο και στον όγδοο φίλο της ομάδας που έχασε τη ζωή του μαθαίνοντας τα τραγικά νέα. Αδέλφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης τίμησε τη μνήμη των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, αμέσως μετά την άφιξη του στη Θεσσαλονίκη και κατόπιν έντονης επιθυμίας του, επισκέφθηκε το Γήπεδο του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, όπου άφησε 7 λευκά τριαντάφυλλα στην μνήμη των 7 νέων, οπαδών της ομάδος, που έχασαν την ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη χθες στη Ρουμανία.

Τον κ. Βαρθολομαίο συνόδευε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.

Συγκινημένος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εξέφρασε τα συλλυπητήρια και την συμπαράσταση του ιδίου και της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως προς τους γονείς και τους συγγενείς τους, καθώς και προς τη διοίκηση και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Έκανε δε γνωστό ότι την ερχόμενη Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, μετά τη χοροστασία του στον Ι. Ναό των Τριών Ιεραρχών, θα τελέσει Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των 7 νέων, αλλά και των 5 βιοπαλαιστριών γυναικών που έχασαν την ζωή τους, την περασμένη Δευτέρα, από την φονική πυρκαγιά σε εργοστάσιο των Τρικάλων.