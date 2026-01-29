Καιρός: Η «Kristin» φέρνει βροχές και καταιγίδες – Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο

Άκρως χειμωνιάτικος θα είναι ο καιρός σήμερα Πέμπτη στις περισσότερες περιοχές της χώρας εξαιτίας της κακοκαιρίας «Kristin».

Η ΕΜΥ με το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα που θα διαρκέσουν μόνο 24 ώρες σε 8 περιοχές, ανάμεσα σε αυτές και η Αττική. Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και το χαλάζι, θα ξεκινήσουν να χτυπούν από το πρωί της Πέμπτης έως και το βράδυ, με αποτέλεσμα να εκδοθεί και πορτοκαλί συναγερμός.

Αναλυτικά, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά τα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά, ενώ στη συνέχεια θα επεκταθούν σε δυτική Πελοπόννησο, Θράκη, νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.

Οι καταιγίδες θα χτυπήσουν την Αττική το μεσημέρι.

Αναλυτική πρόγνωση για σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, αναμένονται βροχές, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε νησιωτικές περιοχές, στην Πελοπόννησο, στη Στερεά και στη Θράκη. Οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης στα νότια θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 5 έως 14, στη Θεσσαλία από 6 έως 15, στην Ήπειρο από 6 έως 12, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 17, στα νησιά του Ιονίου από 11 έως 15, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 16, στις Κυκλάδες από 14 έως 19, στα Δωδεκάνησα από 14 έως 18 και στην Κρήτη από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 5 έως 7 (πρόσκαιρα 8) μποφόρ. Από τις πρώτες βραδινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς 3 έως 5 μποφόρ στο Βόρειο και 5 έως 7 (πρόσκαιρα 8) μποφόρ στο υπόλοιπο Αιγαίο. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα στραφούν σε δυτικούς 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική, σύμφωνα με την υπηρεσία Meteo, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται βροχές κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου.