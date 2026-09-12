Τρία στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις πρώτες εικόνες από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Άρη

Δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, αλλά λίγο το «παράθυρο» του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και λίγο τα δύο διαδοχικά Supercup (σε Euroleague και σε GBL), διανύουμε την πιο σύντομη pre-season των τελευταίων ετών!

Κάπως έτσι και παρ’ ότι, τόσο οι «αιώνιοι αντίπαλοι», όσο και ο «αυτοκράτωρ» δεν έχουν καλά-καλά συμπληρώσει διψήφιο αριθμό ομαδικών προπονήσεων με φουλ σύνθεση, το πρώτο τζάμπολ της νέας χρονιάς απέχει λιγότερο από δύο εβδομάδες!

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