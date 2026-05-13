Τρομερή αισχροκέρδεια ενόψει Βαλένθια-Παναθηναϊκός: Μέχρι και 400 ευρώ πωλούνται τα διαρκείας

Τρελές τιμές στο Game 5 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, με τους κατόχους εισιτηρίων των Ισπανών να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την τεράστια ζήτηση.

Παναθηναϊκός | Eurokinissi / Αντώμνης Νικολόπουλος
Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει μέχρι τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός θα παλέψει στα playoffs και το Game 5 με Βαλένθια (13/5, 22:00, Νovasports Prime, live Gazzetta). Όποιος νικήσει στην Ισπανία θα πάρει το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.

Πάντως ορισμένοι θέλουν να επωφεληθούν από την τρέλα που υπάρχει για το ματς και παρατηρείται τρομερή αισχροκέρδεια. Σύμφωνα με την Las Provincias, κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας πωλούν τα εισιτήρια τους στην... μαύρη αφορά και οι τιμές φτάνουν μέχρι και τα 400 ευρώ.

