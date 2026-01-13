Τσάμπι Αλόνσο: Αυτοί είναι οι επτά παίκτες που δεν τον αποχαιρέτησαν

Η αποχώρηση του Τσάμπι Άλονσο από τη Ρεάλ Μαδρίτης ήρθε σαν κεραυνός για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έμαθαν τα νέα μέσα από την επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου. Ο πρώτος που αντέδρασε ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έστειλε το δικό του δημόσιο «ευχαριστώ» στο Instagram:
«Ήταν σύντομο, αλλά ήταν χαρά μου να παίζω για σένα και να μαθαίνω από εσένα. Ευχαριστώ που μου έδωσες εμπιστοσύνη από την πρώτη μέρα. Θα σε θυμάμαι ως έναν προπονητή με σαφείς ιδέες και που ξέρει πολύ ποδόσφαιρο. Καλή τύχη στη νέα σου πορεία».
