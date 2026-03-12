Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4: Σαρωτική Ένωση έκλεισε θέση στους «8» του Conference

Ασταμάτητη η ΑΕΚ στη Σλοβενία διέλυσε την Τσέλιε με 0-4 και ουσιαστικά τελείωσε από απόψε την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League!
Περισσότερα σε λίγο...
- Ελένη Ζαρούλια: Πόσα χρόνια θα μείνει στη φυλακή η σύζυγος του χρυσαυγίτη Μιχαλολιάκου
- «75 άτομα με 45 κατοικίδια δεν μπορούμε να γυρίσουμε»: Ελληνίδα στο Ντουμπάι καταγγέλλει στο Reader
- Αντριάνα Σκλεναρίκοβα: Αγνώριστη σε νέα εμφάνιση με κοντά μαλλιά και άσπρα φρύδια
- Τηλεθέαση: Η ελληνική σειρά σε επανάληψη που άγγιξε διψήφιο στο Μακεδονία TV
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.