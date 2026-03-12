Μενού

Τσέλιε – ΑΕΚ 0-4: Σαρωτική Ένωση έκλεισε θέση στους «8» του Conference

Η ασταμάτητη ΑΕΚ διέσυρε την Τσέλιε στην έδρα της με 0-4 και τώρα την περιμένει στη Νέα Φιλαδέλφεια για να πανηγυρίσει την πρόκριση στους «8» του Conference.

Ασταμάτητη η ΑΕΚ στη Σλοβενία διέλυσε την Τσέλιε με 0-4 και ουσιαστικά τελείωσε από απόψε την πρόκριση στα προημιτελικά του Conference League!

Περισσότερα σε λίγο... 

 

 

