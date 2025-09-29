Μενού

Τσέλιε - ΑΕΚ: Ποια μέρα παίζουν - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τσέλιε την Πέμπτη (02/10). Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Reader symbol
Newsroom
ΑΕΚ - Παναιτωλικός
Παίκτες της ΑΕΚ πανηγυρίζουν απέναντι στον Παναιτωλικό | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε στη Σλοβενία στα πλαίσια του Conference League την Πέμπτη (02/10) με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 5.

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την πορεία της στη League Phase του Conference League στις 02/10 από τη Σλοβενία και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε.

To πρόγραμμα της AEK στη League Phase του Conference League

  • ΑΕΚ - Αμπερντίν 23 Οκτωβρίου 2025 - 19:45
  • ΑΕΚ- Σάμροκ Ρόβερς 6 Νοεμβρίου 2025 - 19:45
  • Φιορεντίνα - ΑΕΚ 27 Νοεμβρίου 2025 - 22:00
  • Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 11 Δεκεμβρίου 2025 - 19:45
  • ΑΕΚ - Κραϊόβα 18 Δεκεμβρίου 2025 - 22:00

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ