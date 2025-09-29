Τσέλιε - ΑΕΚ: Ποια μέρα παίζουν - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε στη Σλοβενία στα πλαίσια του Conference League την Πέμπτη (02/10) με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 5.

Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την πορεία της στη League Phase του Conference League στις 02/10 από τη Σλοβενία και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε.

To πρόγραμμα της AEK στη League Phase του Conference League

ΑΕΚ - Αμπερντίν 23 Οκτωβρίου 2025 - 19:45

23 Οκτωβρίου 2025 - 19:45 ΑΕΚ- Σάμροκ Ρόβερς 6 Νοεμβρίου 2025 - 19:45

6 Νοεμβρίου 2025 - 19:45 Φιορεντίνα - ΑΕΚ 27 Νοεμβρίου 2025 - 22:00

27 Νοεμβρίου 2025 - 22:00 Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 11 Δεκεμβρίου 2025 - 19:45

11 Δεκεμβρίου 2025 - 19:45 ΑΕΚ - Κραϊόβα 18 Δεκεμβρίου 2025 - 22:00