Τσέλιε - ΑΕΚ: Ποια μέρα παίζουν - Το κανάλι που δείχνει τον αγώνα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε στη Σλοβενία στα πλαίσια του Conference League την Πέμπτη (02/10) με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 5.
Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει την πορεία της στη League Phase του Conference League στις 02/10 από τη Σλοβενία και την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Τσέλιε.
To πρόγραμμα της AEK στη League Phase του Conference League
- ΑΕΚ - Αμπερντίν 23 Οκτωβρίου 2025 - 19:45
- ΑΕΚ- Σάμροκ Ρόβερς 6 Νοεμβρίου 2025 - 19:45
- Φιορεντίνα - ΑΕΚ 27 Νοεμβρίου 2025 - 22:00
- Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 11 Δεκεμβρίου 2025 - 19:45
- ΑΕΚ - Κραϊόβα 18 Δεκεμβρίου 2025 - 22:00
