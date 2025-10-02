Τσέλιε - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε στη Σλοβενία στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής της league phase του Conference League την Πέμπτη (02/10) με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 5.
Η Ένωση στοχεύει στη νίκη απέναντι στην πρωτοπόρο του σλοβένικου πρωταθλήματος ώστε να θέσει τις βάσεις για είσοδο στην πρώτη οκτάδα της league phase που θα της δώσει την απευθείας είσοδο στους «16».
To πρόγραμμα της AEK στη League Phase του Conference League
- ΑΕΚ - Αμπερντίν 23 Οκτωβρίου 2025 - 19:45
- ΑΕΚ- Σάμροκ Ρόβερς 6 Νοεμβρίου 2025 - 19:45
- Φιορεντίνα - ΑΕΚ 27 Νοεμβρίου 2025 - 22:00
- Σάμσουνσπορ - ΑΕΚ 11 Δεκεμβρίου 2025 - 19:45
- ΑΕΚ - Κραϊόβα 18 Δεκεμβρίου 2025 - 22:00
