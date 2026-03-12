Τσέλιε - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Τσέλιε στη Σλοβενία απόψε (13/03) για την φάση των «16» του Conference League με σέντρα στις 22:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 4.
Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε αντιμετωπίσει τους Σλοβένους στην πρεμιέρα της league phase και είχε ηττηθεί με 3-1.
Η Τσέλιε απέκλεισε τη Ντρίτα σε αντίθεση με την Ένωση που βρέθηκε απ' ευθείας στους «16» της διοργάνωσης μέσω της 3ης θέσης που κατέλαβε στη διάρκεια της League phase.
Στο Τσέλιε δεν ταξίδεψαν οι Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο, Γκρούγιτς Σαχαμπό και Γιόνσον ενώ στο πλευρό της ομάδας αναμένεται να βρεθούν περίπου 2.000 φίλοι της.
