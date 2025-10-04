Τσέλσι - Λίβερπουλ: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Τσέλσι αντιμετωπίζει την Λίβερπουλ σήμερα (04/10) στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Πρέμιερ Λιγκ με σέντρα στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports Prime.

Οι «Μπλε» βρίσκονται στην 8η θέση με 8 βαθμούς σε 6 αγώνες ενώ οι «reds» θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα ώστε να παραμείνουν στην κορυφή μετά τις ήττες από Κρίσταλ Πάλας στο πρωτάθλημα και Γαλατάσαραϊ στο Champions League.

Η Τσέλσι νίκησε μεσοβδόμαδα με 1-0 και πήρε το πρώτο της τρίποντο στη league phase του Champions League.