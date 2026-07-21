Τσέντι Όσμαν: Bίντεο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από την πρώτη του μέρα στον «Δικέφαλο του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ ζει εδώ και ημέρες σε ρυθμούς Τσέντι Όσμαν με τον Τούρκο φόργουορντ να είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης για τα επόμενα τρία χρόνια.
Την Δευτέρα (20/07) πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του Όσμαν και χιλιάδες φίλοι του «Δικεφάλου του Βορρά» βρέθηκαν στην «PAOK Sports Arena» για να τον αποθεώσουν.
Η «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ, ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube με τις κορυφαίες στιγμές από την πρώτη μέρα του Όσμαν στην ομάδα.
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