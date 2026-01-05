Μενού

Τσιτσιπάς: Έντονο ξέσπασμα και «γαλλικά» μετά τον τελευταίο πόντο στον Χάρις

Ο Τσιτσιπάς άντεξε, γύρισε το ματς και λύτρωσε την Ελλάδα, μετά από δύο ώρες «μάχης». Χαρακτηριστική η αντίδρασή του μετά τον τελευταίο πόντο.

Τσιτσιπάς
Στέφανος Τσιτσιπάς | glomex
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξέσπασε έντονα μετά τον καθοριστικό πόντο απέναντι στον Μπίλι Χάρις, που έδωσε στην Ελλάδα το προβάδισμα με 1-0 κόντρα στη Μεγάλη Βρετανία στο United Cup του Περθ.

Ο Έλληνας τενίστας χρειάστηκε δύο ώρες και 16 λεπτά για να λυγίσει την αντίσταση του Βρετανού, επικρατώντας με 4-6, 6-1, 7-6(4) και χαρίζοντας στην Team Hellas το πρώτο πολύτιμο παιχνίδι της αναμέτρησης.

Ο Τσιτσιπάς έδειξε ψυχραιμία στο tie break, όπου έφτασε σε τρία match points (6-3) και εκμεταλλεύτηκε το δεύτερο για να κλείσει το σετ με 7-6(4) και να πανηγυρίσει τη νίκη.

Μετά τον τελευταίο πόντο, πανηγύρισε με έντονο τρόπο, φωνάζοντας και στρεφόμενος προς τον ελληνικό πάγκο, όπου βρίσκονταν τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής.

 

