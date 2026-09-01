Τσιτσιπάς για Κύργιο: «Γνώριζα για την κοκαΐνη πριν ανακοινωθεί - Με εκπλήσσει που αποκαλύφθηκε αργά»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αναφέρθηκε πρώτη φορά δημόσια στην υπόθεση του Νικ Κύργιου και αποκάλυψε πως γνώριζε όσα είχαν γίνει αρκετό διάστημα πριν αυτά γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό.

Ο Έλληνας τενίστας κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη του με 4-6, 7-6 (7-3), 6-1, 6-4 επί του Γάλλου Αρτούρ Φις στη Νέα Υόρκη, απάντησε σε ερώτημα σχετικά με την υπόθεση του 31χρονου Ελληνοαυστραλού.

«Το γνώριζα πριν από την ανακοίνωση. Εγώ προσωπικά το ήξερα και με εκπλήσσει που αποκαλύφθηκε τόσο αργά», σημείωσε επί της αρχής ο Στέφανος Τσιτσιπάς, λέγοντας πως όταν είδε την δημοσιοποίηση της είδησης δεν ξαφνιάστηκε.

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Επιπλέον πρόσθεσε: «Θα σας πω απλώς την αλήθεια. Γνώριζα όλα αυτά πριν γίνει οποιαδήποτε ανακοίνωση και, όταν το είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σκέφτηκα: “Να το, λοιπόν”. Για να είμαι ειλικρινής, κατά κάποιον τρόπο το περίμενα».

Άφησε δε να εννοηθεί πως οι συγκεκριμένες πληροφορίες κυκλοφορούσαν σε κύκλους των επαγγελματικών tour.

«Γνώριζα ότι αυτά ήταν πράγματα που συνέβαιναν μακριά από τα γήπεδα του τένις. Δεν πρόκειται να προσπαθήσω να καλύψω κάποιον όταν γνωρίζω την αλήθεια. Θεωρώ τον εαυτό μου καλό άνθρωπο απέναντι σε όλους, αλλά αυτές ήταν συμπεριφορές για τις οποίες είχα ακούσει προσωπικά στο tour. Είχα ακούσει και άλλους ανθρώπους από το ίδιο περιβάλλον να μου μιλούν γι’ αυτά», τόνισε χαρακτηριστικά.