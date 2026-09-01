Νέες ανατροπές στον ΣΚΑΪ: Εκτός και η Λίνα Παπαδάκη - Νέος αναπληρωτής CEO ο Παπαλεξόπουλος

Με το κυρίαρχο ζήτημα στον ΣΚΑΪ να είναι η έναρξη της νέας ψηφιακής πλατφόρμας αθλητικού περιεχόμενου «ΣΠΟΡ FM TV» συνεχίζονται οι αναδιατάξεις στη διοικητική πυραμίδα του σταθμού. Στο νέο Δ.Σ της εταιρίας «Ειδήσεις Ντοτ κομ» και μετά τις αποχωρήσεις των Κωνσταντίνου Ζούλα από τη θέση του Προέδρου και του Γρηγόρη Δημητριάδη από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και τις δύο ανώτατες κορυφαίες θέσεις ανέλαβε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του ομίλου Γιάννης Αλαφούζος. Λίγα 24ωρα μετά όρισε νέο αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο. Στέλεχος γνώριμο στο Φάληρο καθώς ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος είχε διατελέσει Γενικός Διευθυντής της Καθημερινής.

«Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανάληψη της θέσης του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου από τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο. Με πολυετή εμπειρία σε κορυφαίες εταιρίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η Google και η Procter&Gamble, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος έχει αναλάβει σημαντικές θέσεις ευθύνης και έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Ο Όμιλος ΣΚΑΪ καλωσορίζει τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα».

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Υπενθυμίζεται πως η εν λόγω θέση έχει να ενεργοποιηθεί στον ΣΚΑΪ σχεδόν μια δεκαετία από τα τέλη Ιουλίου του 2017. Τότε τη θέση κατείχε η Εύη Κουτσαυτάκη η οποία μετά την αποπομπή του Κώστα Κιμπουρόπουλο από τη θέση του CEO αναβαθμίστηκε σε Διευθύνουσα Σύμβουλο χωρίς τον ορισμό αναπληρωτή.

Τωρα αποχώρησε και η Λίνα Παπαδάκη από τον ΣΚΑΪ εκ των στενότερων συνεργατών του Κωνσταντίνου Ζούλα. Η Λίνα Παπαδάκη κατείχε στο συγκρότημα του Φαλήρου τη θέση της Συμβούλου Διοίκησης και είχε αναλάβει καθήκοντα στις 10 Οκτωβρίου του 2024 δέκα ημέρες μετά την ανάληψη της θέσης CEO από τον συνεργάτη της.

Η αποχώρησή της έγινε με απόλυτα ομαλό τρόπο κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι έστειλε γλυκά σε όλα τα γραφεία του ΣΚΑΪ ευχόμενη καλή νέα τηλεοπτική σεζόν στους πρώην πλέον συνεργάτες της.

Οι πληροφορίες του reader αναφέρουν πως στο σημείο αυτό ολοκληρώνονται οι διοικητικές αλλαγές στο κανάλι που ήταν πολλές ωστόσο δεν αποκλείεται σε δεύτερο χρόνο να υπάρξουν και νέες που σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνουν πριν την έλευση του νέου έτους.