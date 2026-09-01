Αναπόφευκτη η σύγκρουση ΝΔ - Σαμαρά: Το «Σημιτικό ΠΑΣΟΚ και ολίγον ΛΑΟΣ» και η αντεπίθεση της κυβέρνησης

Με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να θεωρείται δεδομένο με μοναδικό ερωτηματικό το χρόνο που θα προχωρήσει στην πολιτική του κίνηση και με φόντο την επιθετική ρητορική του στενού συνεργάτη του Νίκου Τσιούτσια εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση αλλάζει τακτική και περνά στην αντεπίθεση.

Θεωρώντας ότι η σύγκρουση πλέον είναι αναπόφευκτη και κρίνοντας ότι στόχος του πρώην πρωθυπουργού είναι να πλήξει την παράταξη και δη σε μια κρίσιμη χρονική συγκυρία όπου η ΝΔ θα διεκδικήσει στις επικείμενες εκλογές μια τρίτη κυβερνητική θητεία, κυβερνητικά στελέχη σηκώνουν το γάντι επιδιώκοντας να αποδομήσουν τα πυρά περί απομάκρυνσης από τις παραδοσιακές αξίες της ΝΔ και αλλοίωσης της ταυτότητάς της. Και έναντι των αιχμών αντιτάσσουν πολιτικές που αποδεικνύουν το αντίθετο, ώστε η αντιπαράθεση να γίνει στη βάση πεπραγμένων.

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Γιατί μπορεί η κατηγορία του διευθυντή του γραφείου του κ. Σαμαρά ότι «η ΝΔ αποτελείται από Σημιτικό ΠΑΣΟΚ και ολίγον από παλιό ΛΑΟΣ» να εκλαμβάνεται ως δικό του λεκτικό λάθος, αλλά η στόχευση παραμένει ίδια και έδωσε την ευκαιρία στο κυβερνητικό επιτελείο να υπενθυμίσει αφενός ότι ο Αντώνης Σαμαράς συγκυβέρνησε αρμονικά με το ΠΑΣΟΚ, αφετέρου ότι Άδωνις Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης και Θάνος Πλεύρης εντάχθηκαν στη ΝΔ επί δικών του ημερών.

«Είναι πολλά χρόνια στη ΝΔ, με ένα διάλλειμα με την Πολιτική Άνοιξη, για να θυμάται ιστορία», κάρφωσε τον πρώην πρωθυπουργό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Παράλληλα, παρέθεσε τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στην αμυντική θωράκιση της χώρας, την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, την ενίσχυση της ασφάλειας και το μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι καμία κυβέρνηση στο παρελθόν δεν τα εφάρμοσε. Αντιστοίχως ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε πως: «δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι θα φτάσουμε σε εμφύλιο που θα λέμε μεταξύ μας ανοησίες».

Ακόμη πιο λάβρος εμφανίστηκε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, αμφισβητώντας τα λεγόμενα του κ. Τσιούτσια πως «κάθε παρέμβαση (σ.σ. Α. Σαμαρά) γίνεται για την πατρίδα και καταλογίζοντας στον Αντώνη Σαμαρά σκοπιμότητα. «Δεν θυμάμαι στη νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Ακόμα και η κυρία Καρυστιανού λέει ότι θέλω να αλλάξω το πολιτικό σύστημα», είπε.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Σαμαράς σχεδιάζει νέες δημόσιες παρεμβάσεις το Σεπτέμβριο, ενώ συνεχίζει τις επαφές για την κατάρτιση ψηφοδελτίων.