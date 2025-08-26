Τσιτσιπάς – Μουλέ: Τι ώρα παίζουν για το US Open - Δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη

Πρεμιέρα για το US Open, την ώρα που ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Αλεξάντρ Μουλέ το βράδυ της Τρίτης (26/8) στην πρώτη του αναμέτρηση, με τον αγώνα τένις να μην αρχίζει νωρίτερα από τις 10:00 το βράδυ ώρα Ελλάδος, ενώ δεν θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάντρ Μουλέ στο τέταρτο και τελευταίο Grand Slam της σεζόν, ευελπιστώντας να κατακτήσει το πολυπόθητο τρόπαιο.

Όπως ειπώθηκε, αντίπαλος του Έλληνα πρωταθλητή (Νο 28) στον πρώτο γύρο είναι ο Αλεξάντρ Μουλέ (Νο 38), με το νικήτη της αναμέτρησης να βρίσκει απέναντί του στον επόμενο γύρο είτε τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ, είτε τον Σέρβο, Χαμάντ Μετζέντοβιτς.

Σημειώνεται πως η κόντρα του Τσιτσιπά με τον Μουλέ δεν θα αρχίσει νωρίτερα από τις 22:00 ώρα Ελλάδας ενώ δεν θα καλυφθεί τηλεοπτικά.

Απέναντι στον Γάλλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετράει δύο νίκες σε ισάριθμες κόντρες τους ενώ συνολικά στα τέσσερα τελευταία Grand Slam μετράει μόλις μία επιτυχία, κόντρα στον Αργεντινό Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι στην πρεμιέρα του στο φετινό Roland Garros.